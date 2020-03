Apple cierra todas sus tiendas por el coronavirus

LONDRES (AP).— Apple anunció el sábado el cierre de sus tiendas fuera de China por dos semanas. Solo venderá por internet como parte de los esfuerzos en contra del coronavirus.

“Apple cerrará temporalmente todas sus tiendas fuera de la región de Gran China hasta el 27 de marzo. Además destinará 15 millones de dólares para ayudar en la recuperación mundial".

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ