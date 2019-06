Apple crea app para encontrar tu smartphone a pesar de no tener internet

A pesar de su tamaño y de que muchas veces tenemos el celular en la mano, existen ocasiones en que solemos perderlo; es algo que sucede con frecuencia, por ello Apple ha desarrollado la aplicación “Find My”.

La cual brinda opciones como “Find my iPhone” y Find my Friends”; sin embargo, lo más atractivo de esta app es que puede localizar el dispositivo aunque no esté conectado a internet.

¿Cómo funciona “Find My”?

Básicamente esta nueva app los usuarios de Apple podrán localizar su dispositivo – y los de sus amigos y familiares- sin necesidad a una conexión a internet, pero siempre y cuando se haya permitido previamente el acceso a su ubicación.

Foto: ilustrativa/Vía Apple

La herramienta “Find My” trabaja con la ayuda de una señal bluetooth que emitirán los dispositivos Apple, lo cual hará que los teléfonos inteligentes a su alrededor reaccionen (para que funcione deben ser de la misma marca de la manzana).

La señal será enviada directamente a Apple y luego de regreso al dueño del dispositivo.

Los desarrolladores de Apple destacaron que todo está encriptado de extremo a extremo, por lo cual será una búsqueda segura donde los datos personales no serán revelados.

Un dato más es que la nueva aplicación no afectará el uso de datos ni la duración de la batería y mucho menos la privacidad del usuario.

Ahora la búsqueda de tu smartphone será más rápida y fácil, y siempre con la seguridad de que tus datos se encontrarán resguardados.