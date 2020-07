Aprende a crear una página web por ti mismo

Contrario a lo que puedan pensar muchos, la creación de una página web personal no es un proceso complicado. ¿Quieres emprender en toda regla? Comienza por crear tu sitio en internet y comienza a dar impulso a proyecto de emprendimiento online. A continuación, te mostramos algunos detalles que pueden serte útiles para crear tu web sin ayuda profesional.

Creación de tu web por tu cuenta

Dependiendo del negocio que estés pensando crear, quizás necesites ayuda de un especialista en páginas web. Sin embargo, en esta guía para crear una página web gratis puedes encontrar consejos prácticos que te ayudarán a creer online por ti mismo.

No necesitas ser un programador informático para lograr tu página web, ya existen plataformas que se encargan de esta tarea. Por lo general, estos programas se usan fácilmente, pues están creados para ayudar a principiantes a crear su propio sitio web. Los siguientes pasos son fundamentales para dar inicio a tu propia página en Internet:

Elige tu nicho

Hay quienes comienzan su negocio en físico y luego proceden a crear su página web. Sin embargo, también está el grupo de personas que desea iniciarse directamente en vías online. Si este último es tu caso, te recomendamos escoger antes el tópico que quieres abordar.

Para elegir el nicho, debes examinar la competencia. Evalúa si el tópico al que estás accediendo es muy competitivo, si resulta muy abarcador, y si puedes decidirte por un nicho más especializado. Elige aquello para lo cual te sientes cómodo escribiendo, que lo conozcas a fondo, pues invertirás menos tiempo en investigación.

Algunos de los nichos más populares que tienen buenos resultados en la web son los deportes, viajes, web de formación, sitios que tengan que ver con tu profesión. Una vez que decidas de qué tratará tu página, el resto serán tecnicismos.

Selecciona un dominio y Contrata un hosting

El nombre que le darás a tu página es fundamental para que los usuarios en la Red comiencen a conocerte y dar reconocimiento a tu marca. Elige un nombre que sea fácil de recordar por los usuarios, pero también es importante asignar una extensión a ese dominio; con algunas empresas de Hosting puedes adquirir este nombre.

Otro paso que no puede faltar para que armes tu página web es que deberás contratar un hosting. Este servicio es un alojamiento que permite que puedas almacenar todos los datos incluidos en tu web. ¿Por qué es importante contratar un buen hosting? Para que le provea velocidad a la interfaz de tu página, para concederte mayor seguridad, entre otros aspectos.

Elige un programa para crear tu web

WordPress es uno de los programas más usados para crear sitios en Internet, pero no es el único. Existen otros programas que además te proveen plantillas previamente diseñadas para que puedas crear tu proyecto de cero. Esta última opción resulta mucho más fácil, y puedes darle el aspecto profesional que estás buscando para tu negocio.

Para quienes no pueden invertir mucho tiempo en crear y diseñar su web, es preferible usar uno de los programas prediseñados. De hecho, este tipo de programas no requiere actualizaciones constantes, lo que implica menor tiempo en tales tareas. También son útiles para quienes no pueden actualizar contenido de manera periódica.

Ahora bien, para quienes sí podrán comprometerse con el sitio web y dedicarle tiempo suficiente, lo mejor es WordPress. De hecho, este programa es ideal para monetizar la página web. Por eso, si quieres comenzar a ganar dinero con la creación de tu página web, es mejor construirla en este programa.

Crea contenido

Lo que verdaderamente dará éxito a tu página web es el contenido que publiques en ella. Por ejemplo, hay quienes deciden colocar toda la información útil en una única página, que puede ser una buena estrategia. Sin embargo, lo mejor es tener una url para cada tema que desees presentar a tus usuarios. De esta manera, podrás estructurar bien tu web y darles una experiencia de navegación más cómoda a tus visitantes.

Para posicionar bien tu web, el contenido de tu web debe estar optimizado para que los motores de búsqueda lo coloquen en los primeros lugares. Ahora bien, apuesta por información de valor, para evitar las tasas de rebote de los visitantes.

I.S.