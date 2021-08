Artificial Marketing Intelligence: Una nueva tendencia de inteligencia artificial que se afirma en nuestro país

El enorme conjunto de datos disponible en la actualidad, ya sea por los múltiples dispositivos y sensores de captación, además de contar con grandes volúmenes históricos, permite cada vez más desarrollar algoritmos complejos, que aprenden y extraen conclusiones por su cuenta. Esto ocurre en la medicina, en las industrias, en los juegos como el ajedrez, en los autos autónomos, y desde ya, ¡también en el marketing!

Para introducirnos en este tema, conversamos con Luis Luna, fundador de la agencia de marketing digital MKTi, una de las empresas que se especializa en esta innovadora área.

¿Qué es Artificial Marketing Intelligence?

El Artificial Marketing Intelligence se basa en el uso de los métodos de análisis de datos (cómo el Machine Learning y el Data Science) para potenciar los esfuerzos de Marketing Digital.



El reto para los negocios recae en que es una disciplina muy nueva, y las agencias y departamentos de marketing actuales no tienen al talento adecuado para empezar a implementar iniciativas de Inteligencia Artificial; las universidades apenas están empezando a ofrecer programas que incluyen métodos básicos de IA, por lo que existirá una gran demanda por personas con este tipo de habilidades.



Además, el uso de datos para crear inteligencia y asistir la toma de decisiones requiere de mucha creatividad y conocimiento profundo de marketing. Ir con la idea de “deberíamos aplicar la IA en este problema”, no es el correcto, en cambio, un enfoque más adecuado sería “¿Qué cosas puedo construir con los datos que tengo?” o “¿Qué datos necesito recabar para resolver un nuevo problema sin solución?”.



La IA aplicada a problemas actuales sólo disminuye los costos. La IA aplicada a nuevos problemas y nuevos entornos es el tipo de tecnología que disrumpe y crea nuevas industrias.



¿Cuáles son las claves de un proyecto de Artificial Marketing Intelligence exitoso?

Tener una idea muy clara del problema que se quiere resolver y reconocer si es un problema basado en datos. Aunque la IA tiene un gran potencial, ese potencial tiene que ser encauzado de manera correcta.



La IA resuelve problemas muy, muy específicos, entonces, se tiene que definir exactamente qué problema se quiere resolver, “desmenuzarlo” en partes lo más pequeñas posibles, y después, usar o recabar los datos que resuelvan cada uno de esos pequeños problemas, uno a uno, de manera incremental.



La clave principal es tener los datos correctos, así tengas el algoritmo más inteligente del mundo, si no lo puedes alimentar con una cantidad suficiente de datos de calidad, no obtendrás buenos resultados.



El valor de IA viene de su capacidad de extraer valor de los datos, no del algoritmo de IA en sí mismo.

¿Tienes algún caso de éxito para contarnos? ¿Cuáles son los beneficios logrados?

Sí, en MKTi construimos herramientas de uso interno que son potenciadas por la Inteligencia Artificial directamente, las llamamos “Yotta” y “Mobster”.



Yotta es una herramienta de análisis de contenido de redes sociales, actualmente contamos con más de 2,000,000 de publicaciones en nuestra base de datos, lo cual nos permite detectar patrones y saber qué tipo de contenido, copy, formato, hora, y audiencia son más adecuados para los objetivos de nuestros clientes.



Mobster, es muy similar, pero analiza contenido publicado en medios de noticias y blogs. Con esta información creamos un índice inteligente que nos permite monitorear cuáles son las conversaciones más relevantes y alimentar nuestros esfuerzos de Business Blogging y SEO.

Cuál es el grado de maduración actual de México en Artificial Marketing intelligence... ¿Y cuál es la comparación respecto a otras ramas donde se aplica la inteligencia artificial en tecnología, como por ejemplo RPA?

En México nos encontramos muy rezagados en temas de Inteligencia Artificial en general, a pesar de que somos un país industrializado toda la innovación viene del extranjero.



Cuando la IA y la automatización abaraten los costos de producción, los inversionistas extranjeros tendrán cada vez menos incentivos para mantener sus líneas de producción en México, lo cual pondrá en riesgo nuestra posición en el entorno global.



El primer paso para evitar esto, y ponernos al día, es empezar a tener conversaciones serias sobre la IA aquí en México, comprender que la IA no es algo “cool” que tiene tu nuevo smartphone, ni es ciencia ficción: La IA es el pilar de la nueva revolución industrial que estamos viviendo, y no la estamos tratando como tal.

¿Qué consejo le darías a un joven profesional recién graduado que quiere capacitarse en este sector?



Mi principal consejo sería: primero entiende profundamente tu profesión (marketing, contabilidad, finanzas, o la que sea) y ya que tengas un conocimiento profundo de tu disciplina y sus problemas, capacítate en temas de análisis de datos y modelos de hoja de cálculo (Excel/Google Sheet).



De esta manera empezarás a ver los problemas de tu profesión como problemas que pueden ser resueltos con datos, y después, empieza a experimentar para crear nueva soluciones



Los problemas que tú te vas a encontrar serán muy específicos y no encontrarás referencias de cómo resolverlos, tendrás que descubrir nuevas maneras de utilizar los datos, tendrás que ser creativo.



Así como aprender Inglés agrega valor a tu currículum y abre tu manera de ver y participar en el mundo, el conocer el “idioma de los datos”, hará lo mismo por ti.



¿Por qué una empresa del nivel y prestigio de MKTi, surge en Guadalajara, qué factores hacen posible esto?



Creo que gran parte se debe a la cultura, aunque todavía estamos en pañales en temas de emprendimiento digital, Guadalajara es un terreno fértil para que surjan Start-ups importantes. Hay mucho talento, mucha curiosidad y cada vez hay un mejor entorno para prosperar.



Los emprendedores estamos creando nuestro propio entorno, estamos levantando la voz a través de nuestros proyectos y las instituciones se están dando cuenta de esto. En lo personal, pienso que los emprendedores debemos encontrar nuestros propios medios para prosperar, sobre todo en emprendimientos basados en tecnología, las instituciones nos tienen que seguir el paso a nosotros, y no al revés.



A pesar de que en MKTi hacemos “marketing digital tradicional”, yo la vivo y la siento como una Start-up: las ideas fluyen, nos equivocamos, aprendemos, y creamos cosas nuevas de valor (ya sea un algoritmo inteligente o una publicación en Instagram).

¿Cuál es tu expectativa para el mediano plazo, cuáles son los desafíos a lograr en tu compañía?



El principal desafío es la aceptación. En MKTi hemos notado que las empresas mexicanas (o al menos en Guadalajara) son muy reservadas a la hora de intentar cosas nuevas - afirma el especialista en marketing intelligence Luis Luna.. Los presupuestos son bajos, se quieren resultados de manera inmediata y falta visión a largo plazo.



El intentar cosas tan innovadoras (como la IA aplicada marketing) requiere tomar riesgos importantes y hacer cosas que no se han intentado antes, sabiendo que la gran mayoría de los intentos serán fracasos de los que se aprenderá.



Aprender e innovar conlleva un costo importante, un costo que las empresas, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, no están tomando.



Falta que las empresas acepten esta incertidumbre y se atrevan a intentar cosas nuevas y tomar riesgos calculados.

