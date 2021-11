Un tiktoker se grabó tomando clases en el "metaverso" y el vídeo se hizo viral debido a lo impresionante que resultó.

EE.UU.— Un tiktoker se ha hecho viral luego de compartir un vídeo en el que muestra cómo luce una clase en el "metaverso", proyecto que ha desarrollado Mark Zuckerberg y con el que dará una renovación a lo que conocemos hasta ahora como Facebook.

La grabación del joven en la que se le ve tomando clases en el "metaverso" ha causado gran impacto, pero también opiniones dividas.

