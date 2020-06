Así es la nueva consola de Sony, Play Station 5

Sony sigue sin definir en qué fecha y a qué precio saldrá al mercado.

EE.UU.— Sony presentó la PlayStation 5 (PS5), su nueva videoconsola que se sostiene en vertical, tiene un elegante diseño blanco y negro y va acompañada de un mando DualSense para explotar al máximo la tecnología háptica.

Take a look. 👀 Launching Holiday 2020. #PS5 pic.twitter.com/wYkxzK0X4G

La PS5 presenta como principales especificaciones técnicas un procesador de ocho núcleos AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA y una SSD con 825 GB de almacenamiento y un rendimiento de 5,5 GB por segundo.

En lo que respecta a los gráficos y sonidos, la consola de Sony puede reproducir calidad de imagen 8K, 4K a 120 Hz y audio 3D.

La videoconsola saldrá al mercado en dos versiones distintas: un modelo estándar y uno de máquina digital al que acompañará una cámara tridimensional.

...and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G