Así puedes disfrutar de tu música offline sin pagar nada

Hoy en día existen muchas plataformas con las que podemos escuchar música online; de las pagas, la más importante y mayor exponente es Spotify y de las gratuitas, la más recomendada es Deezer. Esta última te permite escuchar todo tipo de música al azar en tu teléfono inteligente o en tu PC; el principal problema, es el hecho de que sea al azar.

Con este programa, una vez que hayas seleccionado una playlist, pierdes el control de lo que escuchas; lo único que puedes hacer es hacer presionar siguiente hasta encontrar una canción que te guste. El problema, es que probablemente estés así por un buen tiempo hasta encontrar una canción que te guste.

Existen otros modos de personalizar tu propia música, como escucharla en YouTube; el otro problema de YouTube son los anuncios, que suelen interrumpir los videos o incrustar otros que probablemente no te interesen. Lo mismo ocurre con YouTube music. Y el problema de todas las anteriores (a excepción de Spotify que te permite descargar la música) es que necesitas estar conectado para escucharla. ¿Y si tu conexión no es tan buena? Deberás buscar otra opción.

¿Cómo descargar música de Youtube sin pagar?

Haciendo uso de algunas herramientas puedes descargar videos o música sin anuncios y sin pagar nada con el uso de conversores de Youtube. Estos programas te permiten descargar tu música a tu PC en cualquier formato que prefieras e incluso obtener los videos enteros de las canciones.

Una forma sencilla de superar el problema de la desconexión; simplemente debes encontrar un sitio donde puedas tener acceso a internet y descargar tus canciones favoritas para luego hacer una playlist en tu PC o en tu teléfono sin tener que estar siempre conectado a la red.

Ontiva el mejor conversor de videos en la actualidad

Uno de los conversores más sencillos de usar y con mayor selección de formatos es Ontiva; una web en la que simplemente debes colocar el URL del video que quieres convertir.

Acto seguido, deberás hacer clic en el botón Start Now y seleccionar el formato en la siguiente ventana. Puedes simplemente convertir música a MP3 a un bitrate específico que determinará la calidad del archivo final y hacer clic en Download, como en la siguiente imagen.

A continuación, la canción empezará a descargarse por sí sola. También, como puedes ver en la imagen anterior, tienes más formatos aparte del MP3. Formatos de Audio y de Video que admiten edición y de mejor calidad para quienes sean más exigentes o necesitan manipular tales archivos con la ayuda de un software.

Del mismo modo, la música offline puede ayudarte a no depender de internet para, por ejemplo, escuchar música mientras trotas en la calle o mientras vas de camino al trabajo. También para otras actividades, como ambientar viajes largos en automóvil o en avión. En el mundo conectado, no es un gran problema acceder a tus contenidos favoritos, pero una vez que nos alejamos del WiFi o de los datos móviles, nos damos cuenta de que depender por completo de internet no es tampoco una muy buena idea.

