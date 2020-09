Así son los Fall Guys por dentro; revelan el misterio y premian a jugadores

MÉXICO.- Mediatonic tomó la decisión de premiar a los que no hacen trampa y regalará una skin a cada uno de los jugadores de Fall Guys que no han recurrido a hackers.

Los jugadores tendrán el nuevo avatar en su inventario al iniciar el juego. El nuevo personaje tiene un cuerno de unicornio y una larga peluca en la parte de atrás de su pelo rizado.

🚨 EVERYONE CHECK YOUR FALL GUYS 🚨



You've all been blessed with...



🦄 T W I N K L Y C O R N 🦄



As compensation for sticking with us while we yeeted those who cheated pic.twitter.com/5eyneHpMGM