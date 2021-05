"Atrápame si puedes": medio siglo del primer virus informático (vídeo)

El primer virus informático de la historia carecía de la malicia que caracteriza a sus descendientes.

No buscaba infiltrarse en secreto como hicieron después los troyanos ni trataba de cifrar archivos ajenos como hacen cada vez más los programas de secuestro informático.

El ya quincuagenario programa saltaba de un ordenador otro llevando poco más que un saludo: “Soy la enredadera [en inglés, creeper­]. Atrápame si puedes”.

Creeper, el primer virus informático cumple 50 años https://t.co/2MovZU9RPl pic.twitter.com/XDbw8lDbZZ — Cristian Borghello (@SeguInfo) May 20, 2021

Creeper o enredadera

Creeper ­―así se llamaba el agente infeccioso­― surgió en 1971 como parte de un experimento cuando internet aún era Arpanet: una relativamente pequeña red de computadoras que conectaba instituciones académicas y estatales.

Cuando conseguía copiarse en un nuevo equipo, se borraba del anterior. ¿Podemos llamar virus a un bichito tan inofensivo? , preguntan en el portal elpais.com.

Creeper fue un ‘gusano’ sin malicia alguna que se extendió por la red ARPANET a principios de los setenta como parte de un experimento https://t.co/gWuFbQegEW #tecnología — Antonio (@ahbimbela) May 20, 2021

Un virus es un virus

Para Mykko Hypponen, experto en ciberseguridad y fundador del Malware Museum, no hay debate.

“Los virus no necesitan ser maliciosos para ser virus. Solo tienen que replicarse. Es cierto que Creeper no estaba intentando hacer nada malo, pero aun así no es un programa que quieras tener en tu computadora”, explica.

Experimento

La habilidad de autocopiarse, característica de los gusanos informáticos, es precisamente lo que estaba intentando poner a prueba Bob Thomas, investigador de BNN Technologies, con el experimento que dio como resultado al virus primigenio.

El concepto ya lo había teorizado el matemático John von Neumann dos décadas antes, cuando imaginó autómatas capaces de autorreproducirse, al construir copias de sí mismos y lograr que esa particular progenie heredase su programación.

Creeper fue un ‘gusano’ sin malicia alguna que se extendió por la red ARPANET a principios de los setenta como parte de un experimento. https://t.co/9unwtf2noA — EL PAÍS Tecnología (@elpais_tec) May 20, 2021

“Creeper cambió para siempre el mundo de la computación. Cincuenta años después, seguimos luchando con virus y gusanos autorreplicables”, señala Hypponen.

También te interesa: Virus informático usa falsa muerte de Mr. Bean a través de video

¿El lado bueno del virus?

La estrategia de emplear programas informáticos capaces de autorreplicarse en una red no solo es válida para quien se propone lanzar un ciberataque, indica Jordi Serra, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

Seguinfo: Creeper, el primer virus informático cumple 50 años https://t.co/hoOPpwUgNU — SeguridadULA (@Seguridadula) May 20, 2021

“Sirve para todo lo que tiene que ver con instalaciones en remoto. Imagínate que en una gran empresa el informático tuviera que ir sentándose delante de los ordenadores uno a uno para instalar cualquier cosa. La idea es poder difundir software en una red controlada”.

Medio siglo después

Medio siglo después y más allá de la capacidad de moverse por un entramado de computadoras, pocos paralelismos más pueden establecerse entre el primer virus y los programas informáticos maliciosos de hoy en día.

Según explica el fundador del Malware Museum, Creeper no explotaba ningún fallo o vulnerabilidad en los sistemas a los que accedía. Sencillamente introducía una copia de sí mismo en una nueva máquina.