Aumentan las estafas de préstamos online; identifica a los falsos prestamistas

Los préstamos express o rápidos son muy demandados hoy día. Y es que la situación de la pandemia ha afectado la condición financiera de muchas personas. Ahora bien, esto ha supuesto una oportunidad para estafadores inescrupulosos. ¡Ten cuidado con lo que te ofrecen en Internet!

En el último año se ha detectado un aumento de solicitudes de préstamos. No obstante, las entidades bancarias cuentan con una serie de recaudos para aprobar los créditos, el cual es algo largo y tedioso.

Como el mundo digital está en constante expansión, algunas personas asumen que todas las opciones de préstamos online son confiables, pero no es así.

¿Cómo operan las empresas falsas de préstamos?

Condusef (Agencia gubernamental del gobierno mexicano) ha dejado al descubierto a una cantidad importante de estafadores.

No se puede describir en detalle todos los tipos de estafas, pues los autores de los mismos avanzan y cada vez se vuelven más “profesionales”. No obstante, hay factores comunes que permiten identificar rápidamente una estafa, pues generalmente operan de forma similar.

Usan logotipos oficiales. Los estafadores generalmente hacen una réplica de alguna entidad crediticia. Presta atención al diseño de la página o contrato.

Solicitan un pago inicial. En ocasiones piden un porcentaje para acelerar la aprobación de crédito en pocos minutos. Con esta acción pretenden robarte.

Te ofrecen cantidades muy altas. Ningún prestamista va a perder, por eso, colocan límite en el préstamo. En cambio, los estafadores ofrecen tarifas excesivamente altas para hacerlas más atractivas.

Utilizan plataformas poco profesionales. En ocasiones envían mensajes por redes sociales como WhatsApp para ofrecer sus servicios de crédito.

Préstamos o créditos confiables

Lo anterior no significa que no existan opciones de Préstamos Online. Todo lo contrario, puedes conseguir créditos sin buro, es decir préstamos en el que no se considera tu historial crediticio.

Este tipo de agencias o Plataformas Online reúne las mejores entidades financieras de México y te permite seleccionar las condiciones de préstamos que se ajustan a tus necesidades personales.

Claro, debes saber que este tipo de crédito suelen ser pequeños. Acá te decimos cómo saber si un prestamista es confiable.

Investiga al prestamista. Debes buscar información sobre la entidad financiera que está ofreciendo el préstamo. Para ello, busca en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). También es útil la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Dan préstamos moderados. Las agencias o instituciones confiables que no consideran el buro no están dispuestas a perder, de tal forma que hacen préstamos pequeños.

Nunca piden anticipo. No es necesario hacer pagos para tramitar el préstamo, se supone que no tienes dinero. En cambio, los estafadores desean robarte, no debes desembolsar ni un peso.

No solicitan información confidencial. Aunque es habitual pedir algunos datos, jamás solicitan información confidencial como contraseñas.

Explican con claridad tasas de interés y planes de pago. Todos los préstamos cuentan con intereses, una institución confiable te explicará con claridad las condiciones de pago.

Los préstamos Online sí existen. De hecho, tienes la oportunidad de conseguir créditos sin buro, lo que es idóneo para suplir alguna emergencia, pero es necesario estar atento a las artimañas de los estafadores.

