Autos Tesla incluyen "La Cucaracha" como sonido del claxon

Tesla agrega entre sus funciones poner como sonido del claxon el ya popular tema "La Cucaracha".

EE.UU.— Anteriormente, se dio a conocer que los autos Tesla venían con sonidos de flatulencias al interior, videojuegos integrados en el sistema de infoentretenimiento o un "party mode" en el modelo Tesla Model X.

Sin embargo, la compañía ha anunciado una nueva función con la que se podrá cambiar el sonido del claxon a través de una selecta lista cargada en el sistema del auto.

Tesla anunció que agregó Boombox una aplicación que permitirá elegir "La Cucaracha", el sonido de un claxon viejo, el remate de batería típico de los chistes, flatulencias, aplausos, entre otras más, como sonido del claxon.

Pero además el sistema permite que el usuario cargue hasta cinco sonidos propios gracias mediante el puerto USB del auto.

Cabe destacar que esta función solamente está disponible cuando el auto se encuentra estacionado.

Thanks @Tesla team and @elonmusk for the great update! Going with La Cucaracha for now! ❤️ pic.twitter.com/Ak3bzv8IwR