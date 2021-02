Nueva Peugeot Partner, el mejor socio para tu negocio

MÉRIDA.- La Nueva Peugeot Partner es un vehículo utilitario que, desde su lanzamiento en 1996, ha gozado de un gran éxito y ha conseguido premios como el International Van of the Year 2019.

El vehículo, pensado para darle utilidad a diferentes giros como transporte de carga, es en realidad una camioneta sólida y conectada que, de acuerdo con información promocional, “te acompañará en todos tus proyectos profesionales”.

No en vano ganó en Hannover, Alemania, el premio International Van of the Year 2019, que recompensa el compromiso de los equipos Peugeot con un proyecto que está en el corazón de la estrategia de desarrollo de la marca. La Nueva Peugeot Partner es la quinta van de la marca que se ha llevado el premio instituido en 1992.

Estas son sus características:

Líder en carga de hasta 1,000 kilogramos, la camioneta es el único vehículo utilitario equipado con el mecanismo Peugeot i-Cockpit, en el que se combinan un volante compacto, un cuadro de mandos elevado y un asiento con posición de manejo alto, que le aportan una gran maniobrabilidad y una conducción verdaderamente placentera gracias a la ergonomía de la posición de conducción sin precedentes en el segmento.

De transmisión manual de cinco velocidades y un cilindraje de 1,560, la Nueva Peugeot Partner permite un rendimiento de hasta 21.7 Km/l. Además, al vehículo incorporan un nuevo motor Puretech para poder elegir dos tipos de motorización: Puretech gasolina y HDI Turbo.

En cuanto a seguridad, incluye asistente de frenado de urgencia y de arranque en pendientes, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, cámara de reversa, control de crucero y limitador de velocidad, control electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (ASR), llanta de refacción homogénea, sensores de estacionamiento traseros y sistema de frenos ABS.

Precio de la nueva Peugeot partner modelo 2022

Se puede adquirir desde $327,900.

Más información: www.peugeotmerida.com.mx

Para cotizar: https://wa.link/tvjmtt

(I.S.)