Aviones supersónicos para pasajeros: de EE.UU a Europa en tres horas

NUEVA YORK (AFP).- La aerolínea United Airlines encargó a la start-up Boom Supersonic 15 aviones supersónicos, y renueva la perspectiva de viajes rápidos que dejaron de hacerse con el cese de operaciones del Concorde en 2003.

Si el aparato, bautizado "Overture", responde a todas las normas, podría transportar pasajeros para el año 2029 a velocidad Mach 1.7 (casi 2,100 kilómetros por hora), el doble de la velocidad de los aviones de línea más rápidos actualmente.

Según Jon Ostrower, de la publicación especializada Air Current, este anuncio es un giro de timón.

"La última vez que United encargó un avión supersónico, los humanos aún no habían pisado la Luna", dijo en Twitter.

"United Airlines "va a contracorriente de la tendencia más constante de las aerolíneas desde hace 50 años: el deseo de volar más barato, a la misma velocidad", añadió.

Si el proyecto se concreta, "Overture" sería el primer avión supersónico de pasajeros desde el último vuelo del Concorde en 2003.

Boom Supersonic afirma que "Overture" será presentado en 2025, volará por primera vez en 2026 y comenzará a transportar pasajeros en 2029.

Según la compañía, funcionará 100% a base de carburantes sostenibles para aviones (sustainable aviation fuel, SAF).

Ninguna de las compañías dio detalles sobre los términos financieros del acuerdo.

