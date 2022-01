Baby Shark, el vídeo más visto en la historia de Youtube Baby Shark, el vídeo más visto en la historia de Youtube Baby Shark, el vídeo más visto en la historia de Youtube Baby Shark, el vídeo más visto en la historia de Youtube Baby Shark, el vídeo más visto en la historia de Youtube ❮ ❯

"Baby Shark doo doo do doo do doo"... Es de las tonadas más famosas y pegajosas que de seguro has tenido en la mente con tan solo escucharla una sola vez ya sea por tus hijos, sobrinos o conocidos con peques en casa.

La canción de "Baby Shark" ya acumula en Youtube más de 10,000 millones de reproducciones, convirtiéndose en el primer vídeo en la plataforma en alcanzar este número.

Anteriormente, la canción con más reproducciones era "Despacito" de Luis Fonsi, sin embargo, ya fue superada por la música infantil y las reproducciones siguen sumando.

'Baby Shark' se convirtió en un fenómeno cultural en 2019. Propiedad de una empresa surcoreana.

La canción no es únicamente reproducida para entretener a los niños, muchas veces también ha sido utilizada como elemento de tortura como se reveló a finales de 2021, cuando surgieron demandas sobre excarceleros que usaron la canción como método de tortura, incluso, padres de familia consideran una tortura la reproducción continua de este tema.

¿Te gusta el tema?

Lee también: Excarceleros usaron 'Baby Shark' como elemento de tortura; son demandados