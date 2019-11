Black Friday y Cyber Monday 2019: ofertas sin riesgo con estos consejos

Tips para hacer compras seguras en el Black Friday y Cyber Monday

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del Buen Fin, los descuentos continúan al rojo vivo en internet. Hoy se lleva a cabo el Black Friday y el lunes será el Cyber Monday, eventos que inauguran la temporada de compras navideñas con ofertas que difícilmente se encuentran en otra época del año.

Ofertas en el Black Friday

Aunque estas iniciativas son más populares en Estados Unidos, los mexicanos también aprovechan las promociones de los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre para hacer compras en internet.

Tan sólo en los últimos dos años el consumo online aumentó en más de 30 puntos porcentuales, de acuerdo con el Estudio sobre Venta Online en México 2019 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

¿Cómo comprar seguro en el Black Friday?

El incremento de las compras en línea se debe a las facilidades de poder adquirir un producto o servicio rápidamente, desde la comodidad del hogar o la oficina. Sin embargo, con esa misma facilidad se puede caer en páginas fraudulentas que se aprovechan de la euforia por conseguir los precios más baratos, dijo Sebastián Medrano, director de Coru.com.

Como se trata de una transacción digital, también existe el riesgo de que los datos personales sean mal empleados para el robo de identidad, o bien, que los productos no sean los que ofrecen en la web, sino que sean de mala calidad e inclusive se trate de algo por lo que el usuario no pagó, advirtió la plataforma de servicios financieros. Para que los compradores que piensan adquirir algo durante el Black Friday y Cyber Monday, la firma brinda unos tips con el ánimo de que se tomen todas las precauciones y no ser víctima de los estafadores:

Aprovecha al máximo las ofertas