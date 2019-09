Boomerang de Instagram podría llegar a WhatsApp muy pronto

MÉXICO.— WhatsApp es una de las aplicaciones que siempre está en constante cambio para ofrecerle a sus usuarios un mejor servicio. Por ello no es de sorprender que día a día, vaya sumando más herramientas como ahora que tendrá el efecto “Boomerang”.

Aplicación que se encuentra dentro de Instagram y que permite hacer pequeños videos con movimiento rápido y repetitivo.

También podría interesarte: Conoce en qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp en julio

De acuerdo con la información filtrada, el “efecto boomerang” convertirá un video normal a un archivo con ese formato, es decir, al momento de enviarlo te aparecerá una opción que te permitirá convertir el archivo en Boomerang directamente desde WhasApp.

Según el sitio WABetaInfo, hay una condición para poder hacer este tipo de videos, el material tiene que tener una duración igual o mayor a los siete segundos.

📹 WhatsApp is developing a boomerang feature for chats and status updates!https://t.co/fpJekoAMgV



NOTE: If you experience issues to view media on my website, please temporarily disable the night mode and refresh the page.