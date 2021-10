Facebook, Instagram y WhatsApp se caen al mismo tiempo; sería falla mundial

Fallan todos los servicios de Facebook

MÉRIDA.- Esta mañana, después de las 10:30, se reportó una caída de los servicios de Facebook, que incluyen WhatsApp e Instagram. Los usuarios no pueden actualizar sus perfiles o realizar alguna actividad.

De acuerdo con el sitio Dowdetector, los reportes de fallas iniciaron a las 10 de la mañana.

En Facebook, cuando los usuarios querían actualizar les aparecía una leyenda: "Perdón, hicimos algo mal".

Mientras tanto, en Instagram se leía la leyenda 5xx Server Error, que significa que el problema fue causado por el servidor. De acuerdo con la red social, con un código 5xx, la solicitud puede estar presente sin cambios y obtendrá el resultado solicitado cuando el servidor haya sido reparado.

Otro de los servicios, que terminó con el combo de tres y que fue afectado con esta caída, fue WhatsApp. La aplicación de mensajería no permite conectarse.

Hasta el momento, Facebook no ha emitido ningún mensaje, pero la falla sería mundial.

"Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!", compartió WhatsApp.

