¿Te está fallando Instagram? ¿No te carga la red social? Tranquilo, no es tu internet, no te bloquearon, es una falla.

Instagram, red social que pertenece a Facebook, sufrió una caída a nivel mundial, este 2 de septiembre, así lo confirmó DownDetector.

Cientos de usuarios que acudieron a Twitter para contar y comprobar que Instagram estaba fallando, reaccionaron con divertidos memes.

User reports indicate Instagram is having problems since 1:32 AM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown