Casinos online; lecciones del mercado español al mexicano

El mercado mexicano de los casinos online está en pleno auge, pero aún tiene mucho espacio para crecer. En tal situación, lo más indicado sería observar otros modelos exitosos que faciliten el proceso de absorción de experiencias. Para ello se podría usar como reflejo el mercado español, el cual comienza a destacar como uno de los mercados más importantes pero también uno de los más regulados del mundo.

Jugar en casinos online en España es legal desde el 2012, pero sólo recientemente ha recibido varios nuevos nuevos casinos, la mayoría de ellos ya presente en otros países europeos. Esta entrada de casinos nuevos puso al mercado del juego online a competir de manera ardua a través de bonos de casino: cual fuera el casino que ofreciera los mejores bonos de casino, sería el que más jugadores atrape. Sin embargo esto ha cambiado paulatinamente, hasta el punto de ser totalmente eliminado a partir de 2021.

En tierras aztecas, con sus 120 millones de habitantes, hay una incógnita grande: ¿Queremos parecernos a España y regular, quizá en exceso, un mercado que puede contribuir a la contribución fiscal? ¿O vamos a continuar en este camino ambiguo entre lo legal y lo legal poniendo en riesgo la salud de los jugadores?

Para llegar a madurar este mercado mexicano del juego, tendremos que superar varios retos, desde el legislativo hasta el concerniente a la seguridad de los jugadores.

Restricciones de la legislación mexicana con los casinos online

Contrario a lo que muchos puedan pensar, la legislación mexicana de casinos online es muy estricta, hasta el extremo de ser catalogada por los conocedores del tema como excesiva. El problema es que la legislación prácticamente impide a los mexicanos jugar con operadores locales, lo cual paradójicamente favorece al mercado foráneo.

Muy opuesto a lo que sucede en España, en donde los jugadores no pueden acceder a casinos en línea extranjeros, a menos de que los mismos estén autorizados por la Dirección de la Ordenación del Juego. Por ello, los amantes del juego buscan casinos online fiables en España, ya que no se trata ya de cuál es el casino legal o más seguro, de hecho, todos los casinos lo son, sino de cuál el más fiable en cuanto a pagos, juegos y atención al cliente.

Algo que en México todavía no vemos, pues los jugadores en efecto juegan en casinos que podríamos decir no son legales, por lo menos no en México. Esta traba debería superarse pronto para que los inversores puedan operar con mayores libertades y que el mercado local logre desarrollar todo su potencial.

La seguridad por encima de todo

Podemos decir que el sector de los casinos online en México es prácticamente virgen. Por tanto, lo primero que deberían copiar los operadores locales (cuando la legislación lo permita) es todo aquello referente a la seguridad.

Este es un tema en el que los españoles tienen bastante experiencia, a través de sistemas de verificación de identidad, bloqueo de IP en el caso de los casinos no legales en España, así como de sistema anti-phishing.

Información adecuada sobre los casinos online

Ya que, paradójicamente, los mexicanos se ven obligados a jugar en casinos online que operan fuera de su país, se hace mucho más necesario que estos dispongan de adecuada y abundante información. Este acceso a la información puede hacer que el usuario juegue con más responsabilidad, y evite caer en la adicción o en manos de estafadores. Como sucede en España, lo conveniente es que el mercado azteca disponga de abundantes páginas web especializadas que permitan a los mexicanos hacer las comparaciones pertinentes entre las distintas ofertas de los operadores. Mientras más sepan sobre el tema, menos vulnerables serán.

Regulación de la publicidad

En línea con lo anterior, también hay que tener en cuenta la regulación publicitaria. No hay que olvidarse de que estamos hablando de juegos de azar a los que los menores no pueden acceder y los cuales pueden causar adicciones. Por tanto, es un asunto que no debe ignorarse o tendrá serias consecuencias. Resultaría muy conveniente copiar las experiencias de la industria española con respecto a los casinos online y la publicidad de los mismos. Y las regulaciones con respecto a los casinos online deberían ir adaptándose al crecimiento de la industria y las necesidades de la población en general.

Accesibilidad a los casinos online

Si de algo adolece la incipiente industria de los casinos online mexicana es de una adecuada accesibilidad. Y es que no hay que ignorar que el auge de los casinos online en España ha ido de la mano del crecimiento de la tecnología en Europa, una cuestión un tanto diferente en países subdesarrollados. Pero, por suerte, la llegada de los smartphones ha compensado la carencia de conectividad a Internet. Así, el panorama comienza a mejorar y el quinto país más extenso del Nuevo Mundo podrá incorporar más locales a la fiebre de los juegos en línea que se apodera del planeta.

Perspectiva de la industria de los casinos online en México

Como hemos mencionado, el mercado de los casinos online en México está por experimentar un gran desarrollo. El gigante hispanoamericano comienza a despertar y con toda seguridad dará un salto abismal de la mano de un inmejorable aliado, que no es otro que la industria española del juego en línea. No obstante, el crecimiento exponencial del juego online que se supone ocurrirá en los próximos años en la nación azteca, dependerá del marco legal que se logre diseñar al respecto. Aunque mientras eso sucede los jugadores mexicanos siguen, y seguirán, disfrutando de toda la oferta de los operadores extranjeros.

En definitiva, la experiencia española puede ayudar al desarrollo de la industria de los casinos online en México en muchos aspectos. Uno de ellos es la expansión de las nuevas tecnologías, las cuales podrán verse muy estimuladas gracias al crecimiento de los casinos online los cuales dependen totalmente de ellas.

En este sentido, los operadores mexicanos deberán copiar los avances de la industria española con respecto a, por ejemplo, la encriptación de datos para la protección de los jugadores. También podrán seguir los pasos de sus colegas españoles en cuanto a software, desarrolladores de juegos, y métodos de pago y cobro.

(I.S.)