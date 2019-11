Cerdo ataca a reportero en plena transmisión en vivo (vídeo)

GRECIA.- Lazos Mantikos, el corresponsal de la televisora local Antenna Tv en Grecia, realizaba una transmisión en vivo cuando un gran cerdo lo atacó.

El reportero estaba en Kineta cuando el bochornoso incidente ocurrió. Mantikos informaba sobre las inundaciones en la ciudad, las cuales han dejado nueve muertos en Italia, Grecia y Francia.

En el vídeo que se transmitió en vivo para el programa “Good Morning Greece”, se ve cómo Mantikos intenta esquivar el animal, que simplemente decidió no dejarlo solo.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB