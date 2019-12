ChairChallenge; ¿qué es y por qué solo las mujeres lo logran?

MÉXICO.- #ChairChallenge, un nuevo desafío se está viralizando en redes sociales y sorprendió a miles de personas, pues es más difícil que los hombres puedan superarlo.

El #ChairChallenge, o reto de la silla, se trata de que una persona se coloque frente a una pared a dos pies de distancia y se incline formando un ángulo recto con la cintura mientras toca la pared con la cabeza. Después, debe poner la silla en el hueco entre el pecho y el piso para después levantarla con los brazos a la vez que se incorpora hasta alcanzar su postura normal.

Los vídeos que circulan en redes sociales están desconcertando a muchas personas, quienes se animaron a recrear la prueba en sus hogares. Las mujeres casi siempre pueden recuperar la posición sin problemas y para la mayoría de los hombres es casi imposible levantarse de esos 90 grados.

De acuerdo con algunos especialistas, el que algunos hombres no puedan realizar el reto viral se debe a que el centro de gravedad de hombres y mujeres se encuentra en zonas diferentes. Para ellas es debajo de la cadera y para ellos, cerca del abdomen. Otra explicación se basa en el tamaño de los pies.

El challenge inició por Juan Rivera, un cardiólogo de Puerto Rico con miles de seguidores en Instagram, su publicación se volvió viral y afirmó que “tiene una explicación médica y es que los hombres tienen más masa en el abdomen y a la hora de ponerse de pie se les hace mucho más difícil”.

Incluso Ellen DeGeneres, la popular presentadora de televisión, se unió al reto e invitó a sus seguidores a imitarlo.

¿Lograste hacer el reto de la silla?

Had everyone trying the #ChairChallenge @ office today & the gals could all do it, but the guys could not. Not even if they played football at West Point 🧐 Sad. // @CaptainCons pic.twitter.com/rfffNq8tOC