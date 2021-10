China impulsa la transición a IPv6 y cómo otros países deberían seguir sus pasos

El gigante asiático se ha fijado el objetivo de ejecutar una red IPv6 de pila única para 2030. Pero para lograr este objetivo de tener una sola pila de redes IPv6 para la nación, las autoridades han emitido hitos específicos por tiempo para las agencias y operadores relevantes dentro de la jurisdicción china.



Para finales de 2023, no se permitirá que nuevas redes utilicen IPv4, lo que indica cambios inmediatos en todos los ámbitos. El anuncio ha llamado la atención dentro y fuera de China, y las partes interesadas globales de IP y los operadores de infraestructura de Internet han reaccionado de manera diferente.





Incertidumbre fuera de China

Fuera de China, los expertos de la industria expresan incertidumbre sobre la viabilidad de la transición sin causar grandes interrupciones.



Los expertos afirman que esto no sería plausible en estados con acceso liberal a Internet. Sin embargo, cuando tiene una infraestructura de Internet controlada y restringida como la que tiene China, es posible introducir cambios tan drásticos en la red del país de manera acelerada.



Agrega que podrían encontrarse con soluciones costosas para respaldar la transición ya que este cambio, de ser rápido, será caro para afianzar toda la infraestructura.





Sin mucho impacto

No obstante, la transición no debería tener demasiado impacto en los residentes de China, ya que el famoso gran cortafuegos de China ya limita el acceso a muchos sitios web externos como Google, YouTube y Twitter. De hecho, muchos no saben ni siquiera cual es su dirección ip.



En lo que respecto a China, esto podría profundizar aún más su dominio en la industria tecnológica global, apoyando el despliegue masivo de la red 5G.





Un estímulo para otros países

El hecho de que se haga este cambio puede ser un estímulo potencial para que otros países mejoren sus esfuerzos para poner la IPv6. Los expertos han abordado la cuestión de la implementación de IPv6 durante más de una década, aparentemente sin dar muchos pasos.



Por el momento, ninguna otra nación está abogando por una red IPv6 de pila única, y esta podría ser la chispa que aliente a otros gobiernos a tomar acciones más concretas, ya que, aunque se prevé que se implementen para 2026, actualmente, un 35% del mundo ha adoptado la IPv6.