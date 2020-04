Cómo activar la nueva reacción en Facebook: Me importa

MÉXICO.— Hace unos días se dio a conocer que Facebook habilitó una nueva reacción: Me importa. Esta reacción estaría representada con un emoji que abraza un corazón.

Sin embargo, han pasado 11 días desde el anuncio y la reacción no aparece disponible. Entonces ¿cómo la activo?

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw