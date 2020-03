¿Cómo activar los animales 3D que Google "esconde"?

MÉXICO.- El buscador de Google integró una función de realidad aumentada con la que se pueden ver animales en 3D y ponerlos en cualquier parte que te encuentres. Así podrás ver a un tigre, un oso o un caballo en tu habitación.

Aunque esta herramienta se anunció hace un año, ahora cobró relevancia en el marco de la cuarentena, en la que los usuarios tienen más tiempo para explorar diversas herramientas.

Primero es importante contar con un teléfono compatible con ARCore, que es el motor de la realidad aumentada de Google.

It’s AR of the tiger!



If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq