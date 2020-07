¿Cómo activar los dinosaurios 3D que Google ''esconde''?

MÉXICO.- Google permite transportar a los dinosaurios de Jurassic World a todas las partes de tu casa. Solo están escondidos dentro del buscador y se necesitan unos sencillos pasos para crear la realidad aumentada que los integre al entorno.

Google, junto a Universal Brand Development, Amblin Entertainment y Ludia hicieron este proyecto que permite hallar a 10 dinosaurios de la película “Jurassic World” en el buscador.

Los Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon y Parasaurolophus.

Primero es importante contar con un teléfono compatible con ARCore, que es el motor de la realidad aumentada de Google.

