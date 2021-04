¿Cómo elegir el instrumento y la plataforma de trading adecuados?

Utilizar plataformas de trading online para invertir tiene similitud pero también sustanciales diferencias con otras formas de invertir, entre las similitudes principales se encuentra el uso en muchos casos de los mismos instrumentos -acciones, fondos cotizados o futuros, por ejemplo- y entre las diferencias está la no posesión del activo en cuestión, lo que tiene interesantes implicaciones a la hora de operar, como la posibilidad de colocarse en corto o en largo sin más consideración que un cuidadoso análisis de la tendencia del mercado utilizando herramientas como el RSI, aunque también implica asumir riesgos mayores para el dinero como consecuencia del apalancamiento utilizado, lo cual puede terminar con la pérdida de capital más fácilmente que en otro tipo de inversiones.

Pero antes de empezar a operar hay que elegir una plataforma de trading y el o los instrumentos que van a servir para que el trader pueda poner a trabajar el dinero.

Instrumentos

En el trading un instrumento es el activo cuya cotización se va a utilizar para operar, replicándose en la plataforma los movimientos del mismo, lo que no hay que confundir con los ETFs o fondos cotizados, que también replican las cotizaciones de un activo -por ejemplo, hay ETFs de oro, de petróleo, de acciones e incluso de criptomonedas- pero que en este caso sí constituyen un activo susceptible de ser comprado y vendido, como si fuesen acciones, en un mercado regulado, al contrario de lo que ocurre al operar en trading, donde el activo o instrumento ni se compra ni se vende ya que no se posee y se opera en mercados no regulados creados por el bróker propietario de la plataforma en la cual el trader opera.

Por lo tanto elegir un instrumento para operar en trading podrá parecerse al proceso que seguiría un inversor “clásico” o no, ya que en este no es necesario buscar un crecimiento continuo al poder operarse incluso en periodos de caída de los precios, lo que sí es recomendable es tener conocimientos e interés en el instrumento en cuestión, ya que a pesar de que se pueden abrir posiciones al azar -al fin y al cabo en esencia solo hay que elegir si la tendencia será alcista o bajista, además de fijar un límite de ganancias y un límite de pérdidas- operar de esa forma tiene que terminar necesariamente en pérdidas para el inversor, para aspirar a ganar es necesario abrir posiciones motivadamente, igual que si uno fuese a comprar acciones de una compañía no empeñaría su dinero al azar sino que preferentemente se centraría en compañías consolidadas o con potencial de crecimiento, con el trading ocurre lo mismo, se apuesta por caídas o subidas con conocimiento de causa.

Plataformas de trading

Las plataformas de trading, ya sea trading de criptomonedas, acciones, ETFs o forex, las gestionan brókeres como Plus500, que como se ha visto anteriormente son los creadores del mercado donde el trader tratará de obtener beneficios. El trader habrá de buscar en su bróker elementos de seguridad tales como solvencia, buena opinión de usuarios e incluso protección frente a saldos negativos, además de asegurarse de que su país es uno de los que permiten las operaciones de trading con CFD -contratos por diferencia, ya que la operación actúa como un contrato con el bróker en el que el trader abre una posición con precio de salida que se cerrará cuando se alcance otro precio predefinido, de ahí la diferencia- y por supuesto más allá de la plataforma elegida el trader deberá cumplir unas obligaciones tributarias.

Tributos

Aunque serán distintos según en qué país se resida, en España la tributación por los beneficios va por tramos, siendo del diecinueve por ciento hasta los primeros seis mil euros, del veintiún por ciento en el tramo que va entre los seis mil y los cincuenta mil euros, y del veintitrés por ciento de los cincuenta mil euros en adelante, siendo siempre deducibles los gastos que el trader tenga en comisiones y demás. Además, también se debe investigar la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias para terminar tributando por lo que realmente se ha ganado.

(I.S.)