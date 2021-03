¿Cómo funciona Exness? Premios, seguridad y cómo operar online

Exness es el nombre de la marca de la firma de corretaje global que ofrece sus servicios a través de dos oficinas principales en Seychelles y es un broker de Chipre. La dividida naturaleza de la empresa permite a los clientes de todo el mundo disfrutar de servicios financieros personalizados y soluciones de inversión, mientras que la marca global ofrece amplias oportunidades para el trading minorista y principalmente soluciones o asociaciones corporativas.

La empresa con sede en la Unión Europea en Chipre ofrece/realiza servicios totalmente regulados a los miembros del EEE y del mundo. Además, el broker también amplió su alcance global y estableció una entidad con sede en el Reino Unido, que también está respectivamente y totalmente regulado.

En realidad, Exness ha ganado numerosos premios como broker minorista, ya que ofrece servicios de corretaje estables y confiables con el cómodo entorno para operar creado para adaptarse a los traders más exigentes con sus diferenciales ajustados y sin comisiones ocultas desde 0.1 pips(puntos porcentuales). El proceso de trading se realiza mediante la plataforma intuitiva MT4(Metatrader 4) con la posibilidad de negociar varios CFD y futuros en una variedad de mercados.

Las ventajas:

Broker global con oficinas en Chipre, Reino Unido y Seychelles.

Serie de instrumentos que incluyen Forex y CFD.

Adecuado para principiantes y profesionales.

Basado en tecnología MetaTrader

Avanzada serie de herramientas de investigación y análisis

La única desventaja es que no tiene cuentas multidivisas.

Resúmen en 10 puntos

Sedes en Chipre, Reino Unido y Seychelles.

Regulación y Licencia - CySEC, FCA, SFSA.

Plataformas - MT4, MT5.

Instrumentos - Forex, Metales, Índices y Energías, Criptomonedas.

Spreads desde 1.2 pips.

Cuenta demo disponible.

Depósito mínimo - 1 USD.

Monedas base - USD y EUR.

Education Exness Academy con aprendizaje y análisis técnico.

Ayuda al cliente 24/7.

Premios

Junto con su historial de operaciones, Exness ha sido premiado y reconocido muchas veces, incluyendo diferentes aspectos como la satisfacción del cliente, la tecnología del trading y clasificaciones generales que reconocen su éxito.

Además, el Exness juega un papel activo en la vida social, además de actuar como socio patrocinador de honor de varias organizaciones.

¿Es Exness seguro o una estafa?

Para proteger los fondos invertidos, al seleccionar una empresa para una asociación a largo plazo, un trader profesional debe considerar no sólo las condiciones comerciales de la empresa. Si no también, es más importante, asegurarse de que las operaciones de la empresa cumplen con los requisitos legales del país correspondiente y con los estándares financieros reconocidos internacionalmente.

Las ventajas:

Regulado por CySEC, FCA.

Cuentas segregadas e informes anuales.

Aplicada la protección de saldo negativo.

Las desventajas son :

No está enlistado en la bolsa.

Propuesta global regulada por SFSA.

¿Es legítimo Exness?

Exness Group debido a su presencia en varios países y oficinas establecidas reguladas por las autoridades locales necesarias que también son muy respetadas dentro de la industria. Exness UK Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority, mientras que Exness CY Ltd tiene una licencia de CySEC.

Por eso el broker permitió proporcionar productos financieros o servicios financieros dentro de su actividad en los países antes mencionados y en otro país del EEE(Espacio Económico Europeo). Además, existe una licencia de Seychelles offshore, que más bien proporciona un registro justo que una regulación seria, pero las licencias adicionales de autoridades acreditadas hacen que las cosas y las ofertas de Exness sean confiables.

Por lo tanto, y debido a los estándares operativos que se establecen de acuerdo con los requisitos junto con la protección del cliente, la segregación del dinero y la participación en un fondo o plan de compensación al inversionista. El registro del EEE y la prestación de servicios en la base transfronteriza son realizados mediante la autorización de autoridades cruzadas dentro de Europa, eso hace que los estándares de operación de Exness sean muy razonables.

Apalancamiento

Como la mayoría de los brokers Forex, Exness también ofrece el uso de apalancamiento, que puede aumentar las ganancias potenciales a través de su posibilidad de saldo de múltiples cuentas iniciales.

Los niveles de apalancamiento siempre dependen del instrumento con el que se opera, tan bien definido por las restricciones regulatorias y su nivel personal de competencia.

Desde que FCA y CySEC junto con su directiva europea redujeron significativamente la posibilidad de niveles de apalancamiento, el apalancamiento máximo que puede utilizar como trader minorista es :

1:30 para las principales monedas,

1:20 para las menores,

1:10 para productos básicos.

Sin embargo, una entidad global de Exness puede permitir índices de apalancamiento mucho más altos hasta 1: 2000 o incluso ilimitado, que también están definidos por el país de tú origen.

Y, por supuesto, siempre aprende a usar el apalancamiento correctamente, ya que el apalancamiento también puede aumentar sus pérdidas potenciales y es una característica diferente en varios instrumentos.

Cuentas

Por lo tanto, al interactuar con Exness, puede esperar un entorno comercial completamente regulado y seguro, eso le permitirá abrir una cuenta DEMO y probar estrategias de trading o abrir una cuenta real para ingresar a los mercados de forex. Los traders de las jurisdicciones mundiales pueden estar sujetos a diferentes ofertas de cuentas que varían de acuerdo con la regulación y la conformidad/cumplimiento.

Las ventajas:

Apertura rápida de la cuenta digital,

Cuenta estándar y cuenta estándar Cent,

Cuenta ECN profesional,

Una práctica cuenta demo.

Tipos de cuenta

Las cuentas están disponibles con más de 80 opciones de moneda, mientras que la compañía cuenta con opciones de pago instantáneo y ofrece una cuenta estándar de Cent que es ideal para los traders de menor tamaño o una cuenta estándar.

Concurso de Forex

Además, existen características adicionales que permiten a los clientes de Exness obtener la posibilidad de competir y ganar valiosos premios en el Concurso de Forex trading que se realiza de vez en cuando. Sin embargo, los traders residentes de determinados países deben comprobar la disponibilidad y la posibilidad de participar en la página web oficial.

Abrir una cuenta

Tarifa

Cómo definido, el margen de Exness se basa en márgenes variables ajustados, que también se define por el tipo de cuenta. Los diferenciales de la cuenta Standard Cent comienzan desde 0.3 pips sin comisión por el volúmen de operaciones,lo que significa que todas las operaciones se calculan en centavos, los costos de la cuenta estándar se basan en diferenciales ajustados desde 0.1 pips.

Observe algunos de los ejemplos a continuación para comprender mejor los costos de Exness y compararlos con otros corredores, así como comparar las tarifas con otro corredor DF Markets.

El Rollover

Además, siempre considere el Rollover de Exness o la tarifa nocturna como un costo, que se carga en las posiciones mantenidas por más de un día. Cada instrumento cobra una cotización diferente para las posiciones nocturnas, que puede ser una tarifa o un reembolso; observe el ejemplo de algunos de los instrumentos anteriores.

Instrumentos de mercado

Los mercados en los que puede operar con Exness ofrecen Forex populares con 107 pares de monedas, CFD sobre acciones e índices, energías, metales y 7 criptomonedas.

Depósitos y retiros

Exness realiza depósitos y retiros instantáneos sin cargos de comisión utilizando varios sistemas de pago electrónico que dan control sobre los fondos de su cuenta comercial a conveniencia.

Esto es bastante cómodo, usar este tipo de pago, pero para el desarrollo del trading en nuestra región han desarrollado el uso de PayRetailers (PayR).

Las ventajas:

Depósitos digitales rápidos,

Muy pequeño el primer depósito solo 1 USD,

Una cuenta base de apoyo de monedas USD y EUR,

0 USD de retiro gratuito

La desventaja es que se aplica una tarifa de depósito según tu región.

Plataformas de trading

La elección de la plataforma de negociación ofrece la selección entre los líderes de la industria MetaTrader4 y MetaTrader5 junto con las plataformas de negociación móvil y MT4 WebTerminal que permite el acceso a través de cualquier dispositivo. Ellos permiten el fácil manejamiento del trading

Conclusión

La revisión general de Exness se trata de la empresa de trading transparente, totalmente regulada por varias jurisdicciones que fue reconocida oportunamente por sus logros y altos estándares operativos. Además de la disponibilidad de las cuenta Estándar que permite a los traders de cualquier tamaño unirse, condiciones comerciales competitivas de 0.1 pips y una variedad de mercados para que obtenga apoyo técnico de las plataformas MT4 o MT5 líderes en la industria.

Las potentes funciones de las plataformas tienen la capacidad de operar de manera efectiva junto con el entorno seguro y todos los estilos de trading aceptados. Además, hay adiciones agradables como los servicios de Trading Central y el alojamiento VPS gratuito que recompensa al cliente aún más, lo que hace que Exness sea una buena opción a considerar para una experiencia de trading agradable.

(I.S.)