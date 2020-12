Cómo poner el gorrito navideño a tu ícono de WhatsApp

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, festividad que emociona a miles de personas en todo el mundo.

Ese acontecimiento anual llevó a grandes empresas a unirse a este espíritu, como es el caso de WhatsApp.

Se pone navideño

Esta red social, propiedad de Mark Zuckerberg y con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, según datos de Statista, no dejó pasar esta oportunidad para ponerse navideño a través de una nueva función que seguro querrás activar en tu chat.

Proceso

Antes de este tradicional gorrito navideño, la aplicación de mensajería agregó emojis que ilustran las fiestas decembrinas, los que se pueden utilizar para personalizar tus mensajes, entre ellos un oso polar, piñatas y por supuesto a Santa Claus.

Pero esto no fue suficiente para la red social, ya que para ponerse aún más navideño lanzó la opción de agregarle al logotipo un gorrito en color rojo.

Si no quieres quedarte atrás, aquí te decimos cómo obtenerlo y agregarlo al ícono de WhatsApp:

Debes instalar la aplicación Nova Launcher , una que ya se encuentra disponible en teléfonos con sistema Android.

, una que ya se encuentra disponible en teléfonos con sistema Android. Después de instalarla, debes entrar a la aplicación y elegir el tema de tu preferencia , es decir, claro, oscuro o dinámico.

, es decir, claro, oscuro o dinámico. Posteriormente deberás mantener puelsado el ícono de WhatsApp durante unos segundos.

durante unos segundos. Tras este paso se desplegará la opción "editar" , desde la cual tendrás la opción de cambiar el nombre e imagen del ícono de la aplicación.

, desde la cual tendrás la opción de cambiar el nombre e imagen del ícono de la aplicación. Ya que el usuario esté en este punto del proceso, Nova Launcher te permitirá elegir imágenes de la galería para reemplazar el logotipo de WhatsApp.

para reemplazar el logotipo de WhatsApp. Para añadir el gorrito navideño será necesario que tengas descargada en tu galería de fotos la imagen con el título "WhatsApp icon christmas", o bien la que diga “WhatsApp Christmas logo”.

con el título "WhatsApp icon christmas", o bien la que diga “WhatsApp Christmas logo”. Así el logo tradicional de WhatsApp será sustituido y podrás ver el lindo gorrito sobre él.

Con información de redes sociales y gluc.mx