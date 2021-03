¿Cómo registrar un contacto en Whatsapp sin tener el número telefónico?

MÉXICO.- WhatsApp es la app de mensajería más utilizada a nivel mundial, y la que ha liderado el mercado desde que fue lanzada en 2009, alcanzando su mayor auge un par de años después, al ser comprada por Facebook.

Lo anterior gracias a que fue una de las primeras aplicaciones que no exigían un nombre de usuario o correo electrónico para usarla; bastaba un número telefónico, una foto de perfil, y un alias para aprovechar este servicio que de forma ágil facilita el intercambio de mensajes, imágenes, audios, llamadas y videollamadas.

A principios del 2021 surgieron polémicas en torno a la actualización de los Términos y Condiciones de privacidad, programada para entrar en vigor en febrero, y siendo obligatorio aceptarlos para seguir utilizando la aplicación.

En la red social Twitter usuarios de todo el mundo expresaron su descontento y cuestionaron el uso que se le daba a sus datos, pues consideraban que estaban siendo vendidos o proporcionados a empresas que podrían contactarlos de forma directa si alguna búsqueda o palabra usada llegara a coincidir con los servicios que algunas compañías ofrecen.

WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime...