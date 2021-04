¿Cómo saber si filtraron tus datos de Facebook? Tutorial paso a paso

MÉXICO.- Al menos 13 millones de usuarios mexicanos se habrían visto afectados tras la filtración de datos personales que ocurrió en Facebook este sábado, indicó el experto en ciberseguridad Alon Gal.

Las personas pueden verificar si su información fue filtrada gracias al sitio web Have I Been Pwned?

Estos son los pasos para verificar tu cuenta:

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt