Cómo ver Hulu, plataforma de streaming, fuera de Estados Unidos

Los mejores VPNs gratuitas en 2021

Hulu es una de las plataformas más elegidas para streaming, que cuenta con una biblioteca buena de series y programas populares de varias redes tradicionales. Dichosamente ella ha sido pensada para los aficionados da acceso corto después de la transmisión en televisión abierta. Su flexibilidad deja manejar hasta 5 dispositivos con títulos propios. Más aun, Hulu ya disputa el liderazgo con Netflix y Amazon debido a su apoyo en paquetes de TV en vivo similar a Sling TV o PlayStation Vue.

Echemos una mirada al blog post que nos lleva a México y encontraremos una buena cantidad de servidores para Hulu fuera de Estados Unidos salvándonos de costes indeseados. OVPN garantiza una gran seguridad de su proveedor de VPN ya que no deja recordar información registrada. A ella se asume la Hotspot Shield, la ganadora en las pruebas de velocidad. La más compatible con sistemas operativos y servicios y por ende más estable resulta ser la de ExpressVPN, aunque no tan gratuita.

Seguimos con otras opciones para poder permanecer realmente oculto en la red. Si deseamos llegar a la encriptación más alta de 256 bits, y a buena protección de Wi-Fi cuando estamos en un área pública, podemos elegir sin duda alguna CyberGhost que no memorizará los logs de acceso en nuestra vida digital. Muy atractiva es TunnelBear que permite aumentar espacio de tráfico mensual, pero también facilita bloqueadores de anuncios, listas blancas de sitios, y tiene software cliente para Windows y plugins de navegador para Chrome y Opera.

Un proveedor de VPN bueno y barato que funciona bien para ver Hulu es Surfshark. Este proveedor de VPN ofrece muchos servicios, gran parte de ellos en Estados Unidos. Es fácil de cancelarse en 30 días sin deber ninguna explicación.

Muchas veces los streams se ven interrumpidos por bufferings. El Truquito VPN te permite una vez empezado el stream desconectar tu VPN y seguir viendo el vídeo. Es bastante favorable si no cuentas con velocidad de Internet estable para no arruinar la calidad del stream. La única desventaja es que no podrás empezar el siguiente video sin reconectarte a la VPN y actualizar la página de Hulu.

Muchos ISP no pueden pasar por alto las estrictas reglas de firewall de Hulu e incluso direcciones de ellas ya se van reconociendo del plataforma.

Si tu ISP te ha asignado una IPv6, esto también podría hacer que Hulu reconozca tu ubicación real y te bloquee. Por eso es recomendable usar una VPN que pueda desactivar IPv6 como lo es La ExpressVPN que te provee de 30 días de prueba y de una banda de ancho y velocidad grandes.

¿Cómo se expanden los servidores más explotados?

Tunnelbear ofrece servidores en más de 23 países como España, México y Argentina.

ExpressVPN garantiza una fluencia admirable con más de 50 servidores en Reino Unido y Japón, entre otros. De hecho según una clasificación de Tech Radar que se enfoca en las noticias más recientes de software y avances tecnológicos, ExpressVPN conjunta calidad y garantía. La más fácil de utilizar parece ser Hotspot Shield y nada más a cambio de 3 dólares te podría asignar a servidores en 70 países.

Cabe mencionar otro servicio que da acceso ilimitado de información y oculta todo tipo de datos personales - ProtonVPN Free. Después de probarlo resaltan conexiones fiables y estables no solo a Hulu sino también a Amazon Prime Video, Netflix, BBC iPlayer y mucho más. Aunque tiene sólo 7 días de prueba, cuenta con el servicio de Red Secure Core, mantiene una velocidad casi constante y permite que se hagan 10 conexiones al mismo tiempo.

El servicio de streaming de Hulu con TV en vivo cuesta $45 dólares, pero el precio del plan básico comienza de 6 dolares con anuncios. Este servicio es derivado de Disney +. Además ofrece más de 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube.

Aprovecha los días de prueba y la asistencia del soporte que ofrecen la mayoría de los proveedores de conexión privada para analizar cada uno. Cualquier que elijas debes de tomar en cuenta tu localidad, la preferencia al contenido y el nivel de seguridad para tus necesidades.

(I.S.)