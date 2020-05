¿Cómo ver Netflix en WhatsApp? Así podrás disfrutar de las series

MÉXICO.- Millones de personas alrededor del mundo han aprovechado la cuarentena para ponerse al día en series y una de las plataformas de streaming más utilizas es Netflix, ahora sorprendieron con una fusión con WhatsApp que permitirá que veas series desde esta app.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd