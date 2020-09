Comparador de préstamos personales Credit Season: un nuevo actor en el mercado mexicano

La actual pandemia ha provocado que muchos países del mundo estén atravesando una difícil situación, incluido México. Debido al aislamiento, las personas se han visto en la necesidad de buscar distintos métodos de financiamiento y, si bien los préstamos personales online no son algo que apareció recientemente, este producto financiero ha ganado fuerza y notoriedad entre la población en el último tiempo. Una herramienta en particular ha comenzado a ganar notabilidad en el mercado azteca gracias a su facilidad de uso y conveniencia: los comparadores de préstamos personales. Uno de ellos es Credit Season de México, la nueva sensación del mercado financiero mexicano, y a continuación conocerás en qué consiste este útil servicio totalmente online.

¿Qué es un comparador de préstamos en línea?

Actualmente, en México existe una gran variedad de préstamos personales y productos financieros en línea, debido a esto es normal que se presenten dudas acerca de cuál es la opción correcta, más conveniente y que más se ajusta a las necesidades de cada uno. Situaciones como esta son justamente lo que los comparadores o simuladores de préstamos online buscan solucionar.

Estos comparadores permiten simplificar una operación de crédito al mostrarnos todas las opciones disponibles en el mercado mexicano. Estas herramientas no brindan información sobre las tasas de interés, costo y valor aproximado de la cuota que se deberá pagar en cada crédito en una sola página web. En el caso de CreditSeason.com encontrarás la información sobre los préstamos disponibles en la nación ordenada según el costo total. Al permitirte ver datos cruciales, este comparador te permite tomar una decisión correcta basándote en información valiosa como el plazo del préstamo, la tasa de interés, el costo total y el monto mensual. Además, puedes leer comentarios de otras personas y sus experiencias con los diferentes préstamos para guiarte hacia la mejor opción.

Si encuentras una opción que te interesa simplemente haces clic y te rediriges directamente a la página de la institución bancaria para que puedas hacer tu transacción.

¿Son los comparadores de préstamos la mejor opción?

Los comparadores de préstamos son herramienta útiles a la hora de solicitar un crédito, y ahora que ya sabes, de manera general, de qué se tratan los comparadores de préstamos, es necesario que sepas que muchos de estos se expresan en tasas nominales y estas no siempre son iguales al costo financiero total que se debe abonar una vez que se obtiene el préstamo.

Con el comparador de CreditSeason.com puedes estar tranquilo de que las opciones se muestran según el costo financiero total, puesto a que no se trata de una institución de préstamos y no tiene el interés de vender un crédito. El principal objetivo de CreditSeason es proveer una herramienta útil, con datos objetivos y precisos que ayude a tomar una decisión acertada y así brindar apoyo a las personas que necesitan pedir un préstamo y requieren de información completa y precisa. Su estrategia de mercado es la de ofrecer credibilidad y convertirse en una plataforma confiable y útil para sus visitantes.

¿Por qué utilizar un comparador de créditos personales?

Debido a la crisis generada por el coronavirus, el aislamiento y la situación financiera, muchas personas se han visto obligadas a pedir un préstamo personal para solventar algún gasto. En estas situaciones es donde los comparadores de créditos en línea pueden hacer la diferencia entre tomar una mala o buena decisión al proveer información práctica, además de brindar ayuda en variados aspectos como:

El ahorro de tiempo: un comparador de préstamos reúne información clave de una gran cantidad de productos financieros disponibles en México en un solo sitio web, así, no hay necesitad de visitar varias páginas diferentes y perder nuestro valioso tiempo navegando entre las interminables opciones de internet. Si escoges una opción en el comparador, éste te lleva directamente al sitio web de la entidad financiera para completar la transacción.

La oportunidad de elegir la mejor opción: el hecho de tener acceso a toda la información posible en un solo lugar te permite elegir la mejor opción del mercado o, al menos, la que se ajuste mejor a tus necesidades.

La posibilidad de completar el trámite en un solo sitio y en unos pocos minutos: los créditos tienen fama de ser engorrosos debido a toda la tramitación y la documentación que se tiene que juntar antes de solicitarlos. Un préstamo online por medio un comparador da la ventaja de ahorrar tiempo y esfuerzo en las tramitaciones ya que no requieren tanto papeleo y todo se hace desde tu hogar.

¿Cómo se utiliza un comparador de préstamos?

Los comparadores de préstamos han ganado notabilidad por ser muy amigables y por la facilidad de obtener información en ellos, y es muy recomendable aprender a usarlos de forma correcta para sacarles el mayor provecho. Siguiendo estos pasos aprenderás a usarlos de forma práctica:

1. Selecciona el préstamo de tu interés.

2. Introduce los monto y plazos que mejor se adapten a tus necesidades.

3. Usa los diferentes filtros disponibles en el sitio para obtener la información más precisa posible y sacar provecho de esta herramienta.

4. Compara la información y ventajas de las diferentes entidades financieras.

5. Selecciona la mejor alternativa para solicitar el préstamo que elegiste, completamente online.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo online?

Te sorprenderá saber que solicitar un préstamo online no requiere mucho papeleo. Sin embargo, los parámetros pueden variar según la institución financiera, también los mismos van a depender del tipo de préstamo que se solicite, el monto y el plazo de devolución. Podemos decir que los requisitos que las entidades mexicanas comparten son:

La edad: para que una persona sea considerada como alguien con la capacidad de pagar una deuda tiene que tener entre 21 a 65 años. Sin embargo, hay instituciones que otorgan dinero desde los 18 años y hasta los 75, si pueden comprobar que tienen ingresos fijos.

Acreditación de identidad y domicilio: para poder solicitar un préstamo es fundamental tener la documentación que compruebe nuestra identidad y domicilio legal en el país.

Nacionalidad: en México es necesario contar con nacionalidad mexicana y residencia fija en el país para que nos den un crédito.

Ingresos: algo muy importante al solicitar dinero en línea es disponer de los ingresos mensuales suficientes y capacidad de solvencia para poder pagar el dinero que se pidió cuando sea necesario.

Historial crediticio: contar con un buen historial crediticio puede ser una ventaja considerable a la hora de solicitar un préstamo, ya que si no se posee un buen historial el riesgo para una institución es mayor y como resultado los préstamos pueden tener un mayor costo. No obstante, algunas entidades no consideran la situación en el Buró de Crédito como algo excluyente.

Referencias: las referencias personales, crediticias, laborales son necesaria para pedir un préstamo y son necesarias para dar fe de nuestra solvencia a las instituciones. Con esta información es posible evaluar nuestra situación moral, financiera y crediticia y demostrar que somos una persona confiable.

Cuenta bancaria: es muy importante contar con historial bancario y tener una cuenta con clave donde se pueda realizar el depósito del dinero solicitado en el préstamo.

Número de celular y correo: cuando se pide un préstamo online, serán solicitados el número de celular y el correo electrónico que son los puntos de contacto entre la persona y la institución financiera.

¿Por qué me conviene Credit Season México?

La oferta de comparadores de préstamos personales en el mercado es muy variada y puede ser difícil elegir uno. CreditSeason.com ofrece ventajas ofrece ventajas como:

- Solicitud online en solo dos minutos: solo se rellena el formulario con la información básica que se necesita para determinar el tipo de préstamo, hipoteca o crédito más conveniente.

- Asesoría gratuita y automatizada: el algoritmo de Credit Season analiza el caso de cada solicitante de crédito considerando su perfil financiero para recomendarle la opción que más se ajuste a sus necesidades entre más de 50 instituciones financieras en México.

- Solicitar la financiación: esto se puede hacer desde la página de Credit Season directamente lo cual te permite ahorrar tiempo y dinero, además, algunas de las instituciones que se encuentran en el sitio realizan el ingreso del dinero en menos de una hora.

- Préstamos personales sin aval: si no dispones de una propiedad o garantía, aquí también existe la opción de los préstamos inmediatos, que los puedes solicitar sin necesidad de aval, nómina o mucho papeleo.

¿Se puede solicitar un préstamo online si ya se está pagando otro?

Este punto es necesario considerarlo cuando se va a solicitar un préstamo online ya que no todas las instituciones otorgan préstamos si ya se solicitó otro en otra institución; a veces se tendrá que esperar a terminar el pago del primero para acceder a un segundo crédito.

A pesar de que tener otro crédito puede ser un riesgo para las instituciones, algunas entidades financieras que funcionan como líneas de crédito no tienen problema en conceder préstamos a aquellos que ya tengan un primer préstamo y permiten acceder a más de uno a la vez, la única condición es que no se supere el límite de crédito pautado por la organización para cada solicitante.

¿Cuánto dinero se puede solicitar en un préstamo personal online?

Aquí debemos saber que esto siempre depende de la institución financiera y puede variar bastante. No obstante, podemos decir que la cantidad de dinero que se permite solicitar en un préstamo personal online por lo general va desde los 1000 hasta 500 mil, y el plazo de devolución puede ser de hasta 10 años dependiendo de la cantidad de dinero que solicitamos.

Cuando pedimos un crédito, la cantidad de dinero y el plazo de devolución que elegimos son puntos determinantes que indicarán cuántos intereses se tendrán que pagar: si el plazo de devolución es menor, también los intereses que tendremos que pagar, pero la cuota mensual será más grande; por otro lado, si se tarda más en pagar la deuda, la cuota mensual será menor, pero el monto total de la deuda será más alto. Un punto a tener en cuenta es que el periodo para devolver el dinero no tiene que ser mayor al tiempo de vida del crédito que se está pidiendo y las cuotas mensuales no deben superar el 35% de los ingresos de la persona. Además, otro punto que las instituciones financieras analizan cuando se solicita un préstamo es que la solicitud tenga coherencia, es decir, que no se pidan 400 mil pesos, para ser devueltos en un plazo de seis meses si, según los antecedentes, no se tiene capacidad para pagar la deuda en ese plazo.

¿Qué tipos de préstamos personales se pueden solicitar?

Los productos que ofrecen las entidades financieras son muy variados, lo que diferencia a cada producto es el monto que se otorga, el plazo y el tipo de interés. Sin embargo, la finalidad siempre es la misma: prestar un dinero, el cual se cancelará con unos intereses y comisiones determinadas por cada institución.

¿Para que se puede solicitar un préstamo?

Entre las razones para pedir un préstamo existe muchas y es necesario que tengamos esto en cuenta a la hora de la solicitud ya que las entidades financieras suelen preguntar para qué se está pidiendo el dinero. Las razones más comunes que se observan son: préstamos para financiar un automóvil o la reforma del hogar, para la compra de electrodomésticos, pagar otro préstamo, cancelar un imprevisto familiar, pagar sanidad, pagar un viaje o una deuda por celebraciones como bodas y préstamos estudiantiles.

¿Cómo funcionan los préstamos en línea de Credit Season?

El trámite para pedir un préstamo en CreditSeason.com/mx es muy fácil, rápido y completamente en línea. El proceso se lleva a cabo en tres simples pasos:

1. Solicitar el préstamo, rellenando el formulario con la información requerida, lo cual no tomará más de 10 minutos.

2. Procesamiento de la solicitud: el tiempo de respuesta es de unos 10 minutos.

3. La transferencia del préstamo, proceso que se realizará en tan solo 15 minutos, directamente a la cuenta bancaria.

Pedir un préstamo es una decisión compleja, delicada, a veces un poco estresante y siempre es una ventaja contar con la mayor ayuda posible. Por suerte hoy en día, Internet ha hecho nuestras vidas un poco más fáciles y junto a éste han ido apareciendo los comparadores de préstamos en línea como CreditSeason.com que sin duda han llegado para facilitarnos el proceso y elegir la mejor opción para nosotros.

(I.S)