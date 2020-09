Conoce a Pepper, el robot que detecta personas sin cubrebocas

El androide ayudará a identificar a las personas que se niegan a seguir las medidas de seguridad

TOKIO.— Pese a la gravedad que todavía representa la pandemia de coronavirus, aún hay personas que se niegan u "olvidan" el cubrebocas; a partir de esa negligencia, una compañía japonesa SoftBank Robotics creó a Pepper.

Un androide que tiene la capacidad de detectar si las personas utilizan cubrebocas y, si no lo hacen, éste les pide gentilmente que se lo pongan.

WATCH | Pepper the robot can tell if you're not wearing a mask, and it will remind you to wear one. pic.twitter.com/X4921G9LXy