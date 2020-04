Conoce cómo personalizar el fondo de tus videollamadas en Zoom

MÉXICO.— Con la pandemia de COVID-19, las videollamadas se han convertido en la herramienta que nos ayuda a estar en comunicación con las personas.

Ya sea para trabajar, comunicarnos con nuestros seres queridos o tener una reunión con amigos, las videollamadas se han vuelto imprescindibles.

Con el fin de que las personas que utilizan Zoom tengan una mejor experiencia de uso, la app ha implementado la posibilidad de cambiar el escenario de fondo.

Making more @zoom_us pop ins today. Even got to play 2 truths and a lie. https://t.co/Glvppl83Ek pic.twitter.com/SRjWN0gmfz — #SJSHARKIE (@sjsharkie) April 16, 2020

¿Cómo personalizo mi fondo en Zoom?

Lo primero que debes hacer es entrar a la configuración de la aplicación y elegir la opción Fondo virtual.

Una vez que hayas entrado a la configuración, podrás elegir imágenes predeterminadas u optar por opciones personalizadas.

Looking for new virtual backgrounds to spice up your next meeting? https://t.co/DykA6YQstT

Download these custom backgrounds from The Late Late Show >> https://t.co/9RXYMYrAwp #ZoomOn — Zoom (@zoom_us) April 15, 2020

Debes saber que los fondos personalizados no tienen restricciones de tamaño, pero Zoom recomienda que la imagen esté recortada en relación al aspecto de la cámara utilizada para la videollamada.

Es decir, si la webcam está configurada en 16:9, una imagen de 1280 por 720 pixeles o una de 1920 por 1080 pixeles serían las adecuadas.

Es importante mencionar que para que los fondos virtuales funcionen de forma adecuada, se requiere de lo siguiente:

Una buena iluminación.

Un fondo de pared con un color sólido (preferentemente verde y que no coincida con la indumentaria utilizada para la videollamada).

Los fondos virtuales también están disponibles en Microsoft Teams, una opción que la compañía implementó tras la popularidad que tuvo esta función con Zoom.- Con información de la Nación

Customized backgrounds for #MicrosoftTeams meetings is coming later this year! Where will you hold your Teams meetings from? https://t.co/cjgp2UPhBN pic.twitter.com/6ILF3VuRwF — Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) June 19, 2019

