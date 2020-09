Conoce el precio de la consola “barata” de Microsoft: Xbox Series S

Te contamos de las características que está consola señala como increíble para tan bajo precio

MÉXICO.— Microsoft promete que su nueva consola traerá mejores experiencias a los gamers y pronto llegará una nueva generación de Xbox que será del gusto de todos incluyendo los más exigentes jugadores.

Para dar una probadita, se filtró un vídeo de la Xbox Series S por lo que la marca decidió confirmación el precio de dicha consola.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq