Conoce los backlinks, una herramienta para impulsar tu marca o servicio

Actualmente Google y las redes sociales se han convertido en los aliados del día a día ya que lo que vemos a través de una pantalla puede influir en nuestra toma de decisiones, es por eso que las campañas de venta cada vez se adaptan más al área digital.

Seguramente alguna vez has leído un artículo que te da detalles de algún producto o servicio y a través de ahí puedes visitar su sitio web o su página para hacer compras en línea. Todo eso se trata de una estrategia de mercadotecnia que resulta efectiva para quienes navegan en sitios de Internet.

Por eso cada vez hay más marcas que optan por implementar la estrategia de backlinks, es decir el hipervínculo que redireccionan a un sitio web en específico desde una página externa.

Los motores de búsqueda en Internet toman en cuenta los backlinks (enlaces externos) para determinar la importancia, relevancia y credibilidad de un sitio o una página web para clasificarla adecuadamente, es decir, sirve como indicador de la popularidad de una página.

Por ejemplo, Google asigna un sitio en su ranking a cada página web que indexa sus links entrantes y salientes por lo que se ha popularizado la compra e intercambio de enlaces entre páginas webs con el objetivo de aumentar dicha popularidad y posicionamiento en los buscadores.

Los backlinks se pueden identificar en dos categorías, los follow y los nofollow. Se podría decir que todos los enlaces por defecto son follow, por lo que así se pueden diferenciar:

Si se agrega un enlace sin modificar en una página web, ese link será follow el cual servirá para encontrar contenidos y nuevos sitios web. Todos los enlaces son dofollow a menos que lo quieras convertir en nofollow añadiendo el atributo rel = ¨nofollow¨.

Los nofollow son los links que acceden y recibe la página web a través un dominio externo que contenga autoridad en el buscador, su algoritmo aún no está registrado para intervenir en la navegación, es decir, que no envían información a Google para identificar si el espacio es de autoridad o no; sin embargo sí tienen importancia para los usuarios para que en su experiencia de navegación utilicen un enlace nofollow como enlace follow llevándoles de un sitio web a otro.

¿Cómo impulsar el ranking de tu sitio web?

Actualmente hay varias opciones para que puedas lograrlo a través de páginas web que permiten agregar los enlaces del dominio de tu marca o negocio para transmitir autoridad a otros sitios web.

Para ello debes ingresar a WeAreContent Backlinks en donde podrás ver la opciones de registro. Ahí podrás elegir un catálogo de sitios, blogs y medios en donde podrás comprar enlaces según la temáticas que consideres debe seguir el artículo.

Luego deberás elaborar un brief explicando el tema del contenido que deseas publicar y colocar los Anchor Text sobre los cuales quieres que se coloque el backlink. El medio enviará el texto para tu aprobación y posterior publicación.

Respecto al pago, siempre sabrás el costo por adelantado de cada enlace. Cada medio tiene costos diferentes y los precios dependen de su autoridad.

Ya finalizado el proceso, podrás recibir tu trabajo en el tiempo acordado. Recuerda que cuantos más backlinks tenga tu sitio web, más confianza tendrás por parte de los buscadores.

(I.S.)