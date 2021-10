Office 2021 Office 2021 Office 2021 ❮ ❯

El próximo 5 de octubre es uno de los días más importantes para Microsoft pues lanzará oficialmente Windows 11 y, junto con esta versión también actualizará su paquetería de Office, el cual ya conocemos el precio que tendrá.

Microsoft no solo confirmó los precios de su nueva paquetería, sino que además, dio a conocer algunas de las principales novedades que tendrá.

Precios de Office 2021

Independientemente de la actualización, cabe destacar que Microsoft seguirá apostando a las versiones perpetuas, es decir, aquellas versiones de Office que los usuarios adquieren y que representan para ellos un solo pago.

El precio de Office Home y Students 2021 será de $3,556.5 mxn aproximadamente (149.99 euros). Esta versión incluye Word, Excel, Power Point, OneNote y Microsoft Teams para PC y Mac.

Office Home y Business 2021 tendrá un costo de $5,927.5 mxn aproximadamente (249.99 euros) e incluirá además de lo anterior, Outlook para PC y Mac y el derecho de usar las apps con fines comerciales.

No obstante, no es un secreto que Microsoft está apostando fuerte por la suscripción a Microsoft 365, sin embargo aún no se han anunciado los precios.

Cabe destacar que Microsoft 365 y Office 2021 funcionarán en Windows 11, Windows 10 y las tres últimas versiones de macOS. Esto es importante porque, según Microsoft, Office 2013 no será soportado en Windows 11.

Novedades de Office 2021

Una de las principales novedades que Microsoft ha incorporado es la colaboración en los documentos . Ahora ya podrás escribir un documento con varias personas al mismo tiempo. Esta función está disponible para todos los usuarios, da igual que usen Microsoft 365, Office 2021, Office.com o las aplicaciones móviles.

. Ahora ya podrás escribir un documento con varias personas al mismo tiempo. Esta función está disponible para todos los usuarios, da igual que usen Microsoft 365, Office 2021, Office.com o las aplicaciones móviles. Adicional se ha renovado la interfaz , que ahora es más moderna, con una paleta de colores más neutral, esquinas más suaves y un tema que se sincroniza con el modo oscuro o claro de nuestro equipo.

, que ahora es más moderna, con una paleta de colores más neutral, esquinas más suaves y un tema que se sincroniza con el modo oscuro o claro de nuestro equipo. Las apps que se han actualizado con este diseño son Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher y Visio .

. Microsoft ha confirmado que ha añadido algunas funciones que estaban disponibles en Microsoft 365 a Office 2021, véanse XLOOKUP, las matrices dinámicas, funciones de traducción en Outlook, soporte para ODF 1.3 o un buscador integrado en las apps.

