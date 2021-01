Consejos para mejorar tu juego de póker en línea

El futuro de la industria de los casinos online en México parece cada vez más brillante. Cada vez son más las personas que se unen a una plataforma de juego en línea para poner a prueba su suerte beneficiándose además de sus bonos de bienvenida. Uno de los juegos más populares entre los mexicanos que juegan online es el póker.

La gente a menudo se pregunta la mejor manera de mejorar su juego de póquer; sobre todo si recién están empezando en este mundo y desean obtener los mejores resultados en poco tiempo. La respuesta a su pregunta puede variar, ya que hay varias estrategias diferentes (tanto en las mesas de póquer como fuera de ellas), que los expertos recomiendan para ayudarte a mejorar rápidamente tu juego, y aumentar así tus probabilidades de ganar.

Aquí están las 10 mejores maneras de mejorar tu juego de póker en línea de México y empezar a ver resultados mucho más beneficiosos.

1. Enfócate en el aspecto mental

Algo que muchos jugadores de póquer no abordan hoy en día es el lado mental del juego. Y esta es una de las mayores razones por las que no logran ver un éxito a gran escala. Es extremadamente importante que trabajes activamente en el control del tilt, y te concentres en lo que pasa en las mesas de póquer. Porque hoy en día los jugadores serios de póker en línea de México simplemente no se pueden permitir jugar por debajo de tu mejor nivel.

Necesitas estar preparado para tomar las mejores decisiones en cada mano si quieres ganar a lo grande. Por lo tanto, los expertos recomiendan practicar actividades como la meditación, la visualización o la respiración, entre otras estrategias de relajación para controlar las emociones negativas que pueden nublar tu juego.

2. Aprende de los blogs de póquer

Hay un montón de buenos blogs de poker en línea de México por ahí donde se puede aprender un montón de consejos avanzados. Esta es una de las mejores maneras de mejorar tu juego de póquer porque la mayoría de estos blogs están escritos por profesionales del póquer que tienen un nivel muy alto de experiencia en el juego.

3. Crear un programa de juego consistente

Una de las mejores maneras de mejorar tu juego de póquer es simplemente jugar más manos. A menudo los jugadores más destacados aprenden sus más valiosas lecciones de póquer a través del ensayo y error en las diferentes mesas de poker.

Por lo tanto, es recomendable establecer un programa de juego consistente que se adapte a tus necesidades. Tal vez sean ocho horas al día o 20 minutos al día. Depende de tus compromisos. Pero la clave es tratar de jugar consistentemente, todos los días si es posible, porque es la mejor manera de mantener el juego fresco en tu mente y aprender de tus errores.

Esto también te ayudará a implementar todas las estrategias de juego que descubras en los blogs de poker, o a practicar tus trucos de relajación para tener control total sobre tus emociones. Ten en cuenta que puedes jugar en mesas de póker online en versión demo, para que practiques sin ningún riesgo.

4. Construye tu red de póker

Una de las mejores formas de mejorar tu juego de póker es rodearte de otros profesionales de alto nivel, y de aficionados serios. Cuando eres capaz de discutir consistentemente las manos de póquer y la estrategia con otros buenos jugadores, podrás detectar fallas en tu juego y corregirlas.

Los conocedores recomiendan encontrar los lugares donde otros jugadores de póquer se reúnen, o incluso ponerse en contacto con ellos directamente a través de redes sociales. Formar grupos de estudio, grupos privados de Facebook, etc. y colectivamente ayudar a mejorar el juego de cada uno.

5. Estudiar los libros de póquer

Nunca antes ha habido más libros de estrategia de póker de alto nivel, como los que hay disponibles hoy en día. Hay libros de póquer disponibles sobre póquer en línea, póquer en vivo, estrategia de póquer GTO (teoría de juego óptima), estrategia de explotación, matemáticas de póquer, el juego mental, estrategia de torneos y más.

Lo bueno de los libros de póquer es que raramente cuestan mucho dinero. Esto los hace mucho más rentables, especialmente para los jugadores de apuestas pequeñas, en comparación con la contratación de un entrenador de póquer.

Los libros de póquer también ofrecen la información más profunda y especializada posible, porque la cantidad de información en ellos es mucho mayor de la que podrías encontrar en un vídeo de entrenamiento de póquer o aprender de un entrenador.

6. Estudia la historia de tu mano

Una de las mejores maneras de mejorar tu juego de póquer es estudiar tus propias manos y aprender de tus errores. Por eso, si juegas al póquer en línea, es recomendable que utilices un buen programa de seguimiento.

Esto te permitirá revisar todas tus manos más importantes después de que termine tu sesión de póquer, y descubrir dónde tienes problemas. Lo mejor es que revises las manos en las que pierdas un gran bote, porque normalmente es en los grandes botes donde se cometen más errores.

Por último, un buen programa de seguimiento de jugadas de póquer también te permitirá estudiar a tus oponentes y encontrar las mejores estrategias para vencerlos. Esta es una herramienta invaluable para tener en los juegos de hoy si quieres estar un paso adelante de la competencia.

(I.S.)