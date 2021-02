¿De niña soñaste con ser astronauta? La ESA está reclutando

PARÍS.— En su primer reclutamiento en 11 años, la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés), busca una mayor diversidad, eso implica mujeres y discapacitados.

El equivalente europeo de la NASA busca reclutar más mujeres, así como personas con discapacidades que sueñan con viajar al espacio.

Apenas 65 de las 560 personas que han ido al espacio han sido mujeres. De éstas, 51 eran estadounidenses.

