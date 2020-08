¡Crea tu página web sin saber programar!

No necesitas ser un maestro del código para hacer la página web de tu negocio. Aquí te damos el checklist para lanzar tu página de manera rápida y sencilla.

Como bien dijo Bill Gates, “Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI: los que estén en internet y los que no existan”. No cabe duda de que cualquier empresa, sin importar su giro o tamaño, debe tener presencia digital. Incluso antes de pensar en redes sociales o anuncios online, es necesario contar con una página web.

Un sitio web es como tu carta de presentación. Es ahí donde los usuarios navegan para saber más sobre tu producto o servicio, y decidir si comprarlo o no. Por eso es de suma relevancia contar con una página de calidad tanto visual como funcional.

Contrario a lo que muchos creen, cualquiera puede hacer una página web hoy en día. Con esto en mente, te compartimos un checklist de aquellas cosas que sí o sí tu sitio debe cumplir:

El mejor hosting

Digamos que el hosting, o alojamiento, es el equivalente al terreno de una casa. Antes de ponerte a construir, debes tener un terreno estable. De lo contrario, tu casa puede caerse o presentar problemas estructurales. Lo mismo pasa con las páginas web. Por eso, antes de pensar en el diseño y contenido de tu sitio, el primer paso es buscar un hosting que pueda alojar tu página y todo lo que esta contiene.

Dominio original

El dominio es el nombre con el que tu marca vivirá en internet, así que piensa muy bien en las palabras que lo constituirán. Cuando ya lo tengas elegido, deberás revisar si no está registrado por otra marca, para evitar problemas legales. Cuando verifiques todo, aquí puedes comprar un dominio web disponible. Tip: te recomendamos comprar dominio .mx.

WordPress

Crear una página web es fácil gracias a herramientas como WordPress, que cuentan con plantillas predeterminadas de temas. La plataforma es muy intuitiva y fácil de instalar. El reto será encontrar un diseño que vaya a la perfección con tu marca, no solo en cuanto a diseño se refiere, sino también en estructura del contenido.

Botones con CTA

La experiencia de usuario es clave para obtener éxito de una página, así que incluye botones con llamadas a la acción (Call to action). No querrás que el usuario esté listo para comprar o contactar y no encuentre dónde hacerlo. “Llamar”, “Descargar” o “Agregar al carrito” son algunos ejemplos de las frases que tus botones pueden tener.

Formulario de contacto

Una gran ventaja de WordPress son los plugins, o funcionalidades externas, que les puedes instalar. Uno de ellos son los formularios de contacto, opciones geniales para que las personas dejen sus datos para que después tu equipo se ponga en contacto con ellas. Más allá de nombre, correo electrónico y teléfono, pide a los usuarios que escriban en qué producto o servicio están interesados.

Responsividad

Recuerda que la mayor parte de las personas visita páginas web desde sus smartphones o tablets. Y como bien sabes, estos dispositivos no tienen el mismo tamaño que una computadora. Por eso, deberás fijarte muy bien que la página que diseñes también tenga versiones para otros dispositivos. De lo contrario, el usuario verá tu contenido desacomodado. Y esto, está comprobado, lo hará querer salirse del sitio y buscar a la competencia.

Agrega un blog

Una gran forma de mejorar el posicionamiento en buscadores y además crear comunidad, es incluir una sección de Blog en la página. Aquí puedes subir tips, tutoriales y otro contenido de valor para tus clientes. En WordPress es muy sencillo, solo tienes que ir a la sección de Entradas para subir un nuevo contenido.

Google Analytics

Algo que no se te puede olvidar es integrar Google Analytics a tu página, para poder monitorear su desempeño. Si quieres descubrir si tu página es buena, aquí lo podrás hacer. La plataforma te da datos como el tiempo que el usuario se quedó en cada sección, qué páginas visitó, desde dónde llegó, etc. Solo así podrás conocer el comportamiento del usuario y optimizar tu página.

¿Ves qué sencillo es hacer tu propia página web? No necesitas ser programador para crear el sitio de tu empresa, solo conocer muy bien a tu cliente y ofrecerle todo lo que busca de manera ordenada y con sentido. ¡Pruébalo hoy mismo!

I.S.