CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- WhatsApp es sin duda la aplicación de mensajería más usada en México y, debido a su importancia y valía para muchos, los delincuentes han visto una oportunidad para cometer delitos en nombre de otras personas al usar sus propias cuentas para pedir dinero o datos de los mismos contactos de los titulares.

Entre las principales formas que anteriormente se conocían para realizar fraudes, se encontraban las cadenas engañosas en donde se prometía un premio para luego, robar la cuenta del usuario para aprovecharse de su información personal.

¿Cómo evitar roben mi cuenta de Whatsapp?

¿Cómo evitar roben mi cuenta de Whatsapp?

Hasta ahora la mejor manera para evitar estos fraudes era la activación de la verificación de dos pasos, donde el usuario crea una contraseña personal que se solicita en el momento de la instalación de la app. Sin embargo, este recurso finalmente se popularizó, pero no para el objetivo previsto ya que analistas de Kaspersky descubrieron un esquema que, a través del uso de la ingeniería social y una solicitud al área de soporte de la aplicación, burla esta protección.

¿Cómo pueden robar mi cuenta de WhatsApp?

El fraude comienza con una llamada a la víctima, donde los delincuentes se hacen pasar por representantes de alguna institución sanitaria y piden realizar una encuesta sobre Covid-19. Al finalizar las preguntas, el defraudador le pide a la víctima compartir el código que le será enviado a su celular para registrar su participación en la encuesta y evitar que la institución lo vuelva a llamar.

Toda la puesta en escena tiene un objetivo claro: hacer que la víctima comparta el código de seis números que se envía vía SMS, el cual en realidad es el código que WhatsApp envía para poder activar la aplicación en un teléfono nuevo. Si la víctima no presta atención al mensaje y entrega el código, su cuenta podría ser robada.

Así roban tu cuenta de WhatsApp con doble autentificación

Así roban tu cuenta de WhatsApp con doble autentificación

La novedad de la estafa surge cuando el delincuente se encuentra con que la cuenta de la víctima tiene habilitada la doble autenticación. Cuando esto sucede, el defraudador vuelve a llamar a la víctima, pero esta vez se hace pasar por el equipo de soporte de la aplicación de mensajería con el pretexto de que se ha identificado actividad maliciosa en la cuenta.

La víctima recibe instrucciones de revisar su correo electrónico y buscar el mensaje con el enlace que le permitirá registrarse de nuevo en la doble autenticación. Sin embargo, al hacer clic en el enlace, la protección de doble factor se deshabilita lo que les permite a los delincuentes, quienes ya cuentan con el código de activación temporal, robar la cuenta de la víctima. Lo que más sorprendió a los expertos de Kaspersky es que la víctima recibe un mensaje de correo electrónico legítimo de WhatsApp titulado "Restablecimiento de la verificación de dos pasos" con un enlace que deshabilita esta protección.

Al descubrir esto, Fabio Assolini, investigador senior de seguridad en Kaspersky, señala que la ingeniería social de los delincuentes ha alcanzado un nuevo nivel. Otra estafa está relacionada con la actualización de WhatsApp. Los delincuentes informáticos están haciendo llegar a los usuarios un mensaje en donde aseguran que la app no está actualizada y es necesario corroborar que está en uso para seguir utilizándola.

El mensaje efectivamente parece venir el servicio técnico de la app. La imagen de contacto es el logo de la empresa y aparenta venir de un sistema automatizado.

En el mensaje se explica que WhatsApp hará llegar al celular un código de verificación de seis dígitos que debe compartiste si es que se quiere seguir gozando del servicio. Efectivamente, unos segundos después de haber recibido la alerta vía WhatsApp, llega un SMS al celular de la potencial víctima con un código para confirmar la cuenta. En ese caso, el mensaje sí es enviado por la compañía por lo que el usuario confía en que le están diciendo la verdad y tiene que enviar esos seis números.

La realidad es que el delincuente pidió acceso a tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. Solo tuvo que descargar la app y poner tu teléfono de celular, el elemento que le faltaba era el código de verificación para poder ingresar a tus chats y contactos.

¿Qué pasa si das el código?

Si no te das cuenta de que en realidad están tratando de engañarte y envías el código que te llegó vía SMS, lo primero que verás es un supuesto mensaje de confirmación en el que se asegura que tu cuenta ya está actualizada. No obstante, solo unos segundos después, verás una alerta en donde se explica que tu cuenta de WhatsApp ya no está vinculada a ese dispositivo.

¿Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp?

Para recuperar tu perfil lo que tienes que hacer es desinstalar la app y volver a descargarla. Entonces sigue el proceso de autenticación, colocar tu número de celular y pedir el código de verificación. La mala noticia es que, como este acaba de ser solicitado y confirmado por alguien más, deberás esperar alrededor de seis horas, tiempo suficiente para que los delincuentes cometan estafas en tu nombre.