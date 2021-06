''Cyberpunk 2077'' regresa a PlayStation Store, pese a fallas en el PS4

CIUDAD DE MÉXICO.- "Cyberpunk 2077", que ha sido todo un dolor de cabeza para CD Projekt Red; está de regreso en la PlayStation Store.

La compañía prometió la mejor experiencia con nuevos modos de juego, muchas opciones de personalización que variarán el rumbo de la historia y vehículos increíbles. Sin embargo, en parte debido a la pandemia tuvo que retrasar su lanzamiento varias veces hasta que, en diciembre llegó a los usuarios que pronto se decepcionaron al encontrar una serie de errores y fallas a tal grado que el título dejó de venderse.

Sin embargo, ahora está de regreso. El juego podrá estar de vuelta en la tienda de Sony, más de seis meses después de su eliminación, no obstante, la compañía está lanzando una advertencia para los propietarios de PS4:

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.



You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4