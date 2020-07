Descargar.Wiki una plataforma segura para descargar apps

En el mundo Android la Google Play es la tienda más usada para obtener apps ya que al estar bajo la sombrilla de Google, en teoría, las aplicaciones debieron pasar por estrictos controles de calidad y por ende, no debería darnos “sorpresas.” Sin embargo, en algunas ocasiones y por diversas razones, la compañía de la gran “G” aplica vetos a ciertas apps por lo cual resulta imprescindible tener en mente alternativas para obtener estos aplicativos tales como: APKMirror, Descargar.Wiki o APKPure.

¿Por qué Google aplica vetos a ciertas apps? En muchos de los casos, la remoción o no admisión de aplicativos como: juegos de azar o WhatsApp Plus en la Google Play se debe a que los mismos, no se adaptan totalmente a las políticas de Google. En otras ocasiones, no se trata de vetos por parte de Google, sino que sencillamente los desarrolladores del aplicativo decidieron ofrecer dicha app en ciertos países. En cualquiera de los dos casos, la solución pasa por buscar el APK de la app e instalarla como “fuente desconocida.”

Sitios recomendables para bajar las apps sin Google Play

Actualmente existen numerosas tiendas o sitios alternativos en los cuales no solo es posible obtener las apps vetadas de la Google Play, sino que también, es factible conseguir apps con versiones viejas las cuales sean compatibles con versiones antiguas de Android. A continuación mencionaremos algunos sitios o tiendas recomendadas para bajar las APK’s:



WikiAppedia

El sitio/tienda Descargar.Wiki o Wikiappedia es sin duda uno de los mejores repositorios de aplicaciones ya que ofrece una excelente experiencia en cuanto a: accesibilidad, innovación y simplicidad. De hecho, el sitio muestra las apps de manera ordenada y categorizada lo cual mitiga pérdidas en dicho repo por parte del usuario.

También es importante señalar que este repositorio cuenta con secciones como: Apps Más Descargadas y Apps Mejor Calificadas. Esto indudablemente además de mejorar la experiencia de navegación del usuario, lo ayudará a encontrar o a mantenerlo informado sobre los aplicativos más usados y mejor valorados por parte del resto de la comunidad.

APKMirror

Si bien es uno de los sitios de mayor referencia para encontrar APK’s, hay que tener muy en cuenta de que este repositorio ofrece muchas apps personalizadas adaptadas a la capa de personalización aplicada por el fabricante del dispositivo. Por ende, es posible encontrar apps que solo funcionan en ciertos dispositivos. Por ejemplo, si se baja una app que usa una capa de Samsung esta no funcionará en un dispositivo Huawei o Nokia.

Otras cosa a tener en cuenta con este repositorio de aplicativos es que el mismo está pensado para ser usado por desarrolladores y beta testers. De hecho, la interfaz gráfica web no es muy intuitiva para un usuario final y es muy probable que tienda a confundirse. Este repositorio es gestionado por la gente de Android Police y solo admiten apps firmadas por sus desarrolladores.

APKPure

Otro de los repositorio recomendado para los usuarios finales ya que ofrece una interfaz gráfica bastante intuitiva y de fácil navegación. Dicho repo también dispone de Mods para juegos y aplicativos tipo Lucky Patcher, los cuales serían imposible obtener a través de la tienda de Google.

Es de recordar que para poder instalar APK’s fuera de la Google Play, se debe activar la opción “Orígenes Desconocidos” en la configuración de aplicaciones del teléfono. (I.S.)