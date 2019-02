Descubre cuáles son las ventajas de dar clases particulares

Debido a la crisis económica, muchas personas deciden realizar trabajos a tiempo parcial para ganar un dinero extra, así pueden llevar una vida más independiente mientras esperan a que llegue el trabajo de sus sueños.

Muchas de esas personas se decantan por dar clases particulares a domicilio, convirtiéndose de ese modo en profesores que enseñan y ayudan a todo aquel que lo necesita a sacar buenas notas.

Para ser profesor particular se necesita cierta preparación, cultura y habilidades, además de ganas de enseñar, y es que la pasión lo es todo para transmitir conocimientos. Por lo tanto, no todo el mundo está preparado para ejercer de profesor particular.

Si te gusta enseñar, conviértete en maestro particular

Es posible obtener unos ingresos extra dando clases particulares a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como a cualquier persona que desee aprender. Además, si el profesor se lo toma en serio e imparte múltiples materias, incluso podrá ganarse algo que se acerque a un sueldo.

A no ser que la vocación del individuo sea otra, convertirse en maestro es un trabajo de lo más gratificante, ya que la conexión que se crea entre este y el alumno es única. Además, se sentirá muy satisfecho cuando compruebe que gracias a su ayuda el estudiante mejora, algo que le agradecerán siempre tanto él como su familia.

Por lo tanto, si al individuo le gusta enseñar, no debe tener más dudas, lo mejor es que se lance al mundo de las clases particulares a domicilio. Lo más probable es que tarde algún tiempo en realizar con destreza ese trabajo, pero una vez que lo haga, estará encantado con la decisión que ha tomado. A continuación se ofrecen algunas de las ventajas de dar clases particulares a domicilio.

La satisfacción de ayudar a otras personas

A pesar de que este aspecto no es lo suficientemente valorado, sin duda alguna es uno de los beneficios de dar clases particulares. Solo aquel que alguna vez ha ejercido o que actualmente ejerce de profesor particular conoce cuál es la sensación de ayudar a otras personas.

La cara de un alumno que ha conseguido aprobar gracias a las enseñanzas de un profesor particular, tras haberse llevado semanas y semanas estudiando, haciendo tareas y esforzándose, no tiene precio.

Como se ha indicado anteriormente, hay que tener cierta madera para ser profesor. Se trata más bien de una vocación, ya que no todo el mundo es capaz de transmitir sus conocimientos a otras personas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos.

Tú eliges tu horario y a tus alumnos

Una de las grandes ventajas de ser profesor particular es que no se tiene un jefe al que rendir cuentas, lo cual sin duda alguna es de agradecer. Al nadie imponerle nada, el profesor podrá elegir su propio horario, es decir, él será el único que decida qué días y horas de la semana quiere dar clases particulares.

Evidentemente, el alumno o sus papás pueden rechazar los servicios de un profesor particular, pero de igual modo este podrá rechazar a aquellos estudiantes en los que observe un comportamiento inadecuado. Nadie le obligará a dar clases particulares a alumnos con los que no se sienta cómodo.

Una forma de conseguir unos ingresos extra

Al dar clases particulares, la persona podrá ganar un dinero extra, el cual no le vendrá nada mal, sobre todo si aún está estudiando. Se trata de la mejor opción en comparación con otros trabajos, ya que le dará mayor flexibilidad horaria y podrá establecer su tarifa de cobro por clase.

Además, actualmente los profesores particulares lo tienen muy fácil para conseguir unos ingresos extra gracias a Internet, ya que pueden anunciar sus servicios en diferentes plataformas digitales.

Por ejemplo, si un estudiante desea tomar clases en Mérida o en alguna otra ciudad mexicana, solo tendrá que acceder a una plataforma e-learning, un sitio virtual que pone en contacto a alumnos y profesores.

Puede ayudarte a reforzar tus conocimientos

Convertirse en profesor particular es una buena forma de repasar materias pasadas. Hay que tener en cuenta que mientras se explica la materia, el cerebro vuelve a reactivar toda esa información. Por lo tanto, cuantas más veces se repasan los temas, se buscan ejercicios y se corrigen tareas, más se ejercita la mente y se complementan los conocimientos obtenidos anteriormente. Dar clases particulares es como ir a un gimnasio mental.

Además, en el caso de que el individuo quiera ser profesor en alguna escuela o universidad, dar clases particulares por su cuenta es la mejor forma de comenzar a adquirir experiencia. Cuando empiece a estudiar la carrera, puede ir a casa de los estudiantes a impartir clases o bien ofrecerlas por Internet para no tener que desplazarse. También puede seguir dando clases particulares mientras se prepara para un examen para entrar a una institución de educación superior, maestría o el doctorado. (I.S.)