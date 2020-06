Diferentes tipos de ruletas y sus variaciones

La ruleta es uno de esos juegos muy fáciles de entender, y que resultan gratamente divertidos para los jugadores. Este juego nació en Francia, en la segunda parte del siglo XVIII, y ha venido ganando, con el pasar de los años, gran popularidad, lo que ha hecho que esté disponible para jugar desde muchos lugares: pasando por casinos, bares, establecimientos dedicados a juegos de azar hasta ruleta online para jugar desde internet.

Este último tipo de ruletas han ganado gran auge en los últimos años, debido a que se pueden acceder a ellas desde cualquier lugar, a cualquier hora, y están disponibles para jugar siempre que se quiera.

El nombre de la ruleta proviene del término del francés para “rueda pequeña”, y el cual le cae como anillo al dedo a este famoso juego de casino, ya que el principal protagonista de este juego es, justamente, la rueda pequeña que conforma el tablero de la ruleta.

Este juego alcanzó su “madurez” en 1765, y desde esos días, ha experimentado una serie de cambios, evoluciones y revoluciones, los cuales la ha hecho uno de los juegos de casino más jugados de todos los tiempos. Esto es obvio, ya que la ruleta no nació de una vez como es conocida hoy en día: esta experimentó muchos cambios, teniendo gran cantidad de antecesores.

Los orígenes de este famoso juego

La leyenda aceptada universalmente acerca del origen de la ruleta cuenta que el matemático y filósofo católico Blaise Pascal creó este juego cuando intentaba crear una máquina de movimiento perpetuo, algo completamente imposible, pero que muchos científicos en épocas pasadas intentaron hacer. En vez de esto, Pascal, quien era entusiasta de los números, ideó la ruleta, inventando así uno de los juegos más populares de la Francia revolucionaria, y más tarde, uno de los juegos más jugados y buscados en los casinos, bien sea físicos u online.

Aunque esta es la historia más aceptada popularmente, también se dice que el dueño de casinos y exitoso empresario François Blanc fue quien popularizó la ruleta para el público en general, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno, en un juego de gran fama, de la talla de otros famosos juegos como las tragaperras, el fútbol, y más recientemente, del calibre de la fama de Pokemón, que hasta tiene su propio día.

Entre sus tantas facetas, Blanc era conocido por ser el propietario del Casino de Monte Carlo en Mónaco, uno de los lugares que estaban en boca de todos, de moda, en la Riviera Francesa.

Por otro lado, otros historiadores señalan que un juego muy parecido a la ruleta actual fue creado en China antes de llegar a Francia, a finales del siglo XVIII. Estos hombres creen fervientemente que los comienzos de la ruleta en Francia se dieron por un grupo de monjes dominicos, quienes habían estado en contacto y negociando con mercaderes provenientes de China.

Los conceptos esenciales y las variaciones que incluyen a la ruleta

Sin importar cuál fue la manera en la ruleta fue concebida, esta gano gran popularidad en el populacho de Francia del siglo XIX. Mientras el juego fue ganando más adeptos, poco a poco salieron a la luz nuevas y más creativas formas de juego en otros países de Europa, llegando más tarde a “saltar el charco” y llegar a Estados Unidos.

La esencia de la ruleta es que es un juego de azar. Antes de que la ruleta se ponga a girar y la bola empiece su recorrido por el plato, los jugadores predicen que esta caerá en cierto número, apostando dinero en el proceso, como es obvio. El número puede ser par o impar, dependiendo de la corazonada que tenga el apostador con la ruleta. También se puede apostar a que la bolita aterrizará en un color en específico. Para ganar en las ruletas, es necesario conocer las diferencias de las probabilidades existentes entre ellas variaciones de la ruleta.

Las mismas se derivan de, principalmente, dos variaciones físicas que posee la ruleta: la versión que nació en Europa, y la que fue diseñada en Estados Unidos. A medida que te vas convirtiendo en un jugador más experto de la ruleta, es importante comprender como estas diferencias físicas y culturales de cada una afectarán tus juegos y tus apuestas.

Antes de probar suerte en alguna ruleta, es importante comprender todas estas diferencias, para así elegir la que mejor se adapte a nuestros gustos y necesidades.

La ruleta Americana

La diferencia que más resalta entre la ruleta americana y la europea se nota al estudiar el diseño de ambas. La rueda de la ruleta americana tiene, además de la clásica casilla del 0, otra de 00, la cual trae como consecuencia un incremento de la ventaja de la casa, ya que la existencia de esta nueva casilla representa más puntos donde el jugador puede elegir, y más puntos para que pierda su apuesta. Cuando alguien apuesta en la ruleta americana, sus posibilidades de ganar están representadas en 1 a 38.

En adición al punto 00, en la rueda de la ruleta americana existe una clara diferencia con respecto a la ruleta europea, y es que sus números están de manera secuencial, de forma lógica.

En las ruletas del tipo europea, estos se ordenan completamente al azar, mientras que en las ruletas americanas se colocan los números secuenciales en forma opuesta, entre sí. Por ejemplo, el 9 está ubicado justo al frente del 10, del lado opuesto de la ruleta.

La ruleta Europea

La ruleta europea tuvo como lugar de nacimiento Francia, y es llamada como “la versión auténtica” de este juego, ya que fue la primera que nació. En la ruleta europea, los números van del 0 al 36, por lo que los jugadores tienen una pequeña ventaja cuando se compara a cuando están jugando a la ruleta americana. Cuando un jugador de casino decide apostar en la ruleta europea, las probabilidades de ganar son de 1 a 37.

Como las posibilidades de ganar se incrementan en la ruleta europea, los premios de las apuestas se ven reducidos de forma significativa. La probabilidad de la casa de quedarse con la apuesta en la ruleta europea es de 2.7%, mientras que en la americana, esta es de 5.27%. Esto hace que la ruleta europea sea más amigable con los jugadores, ya que les da más chance de hacerse con un premio.

De la misma manera, existen diferencias culturales, no numéricas, entre estas dos variaciones del clásico juego de la ruleta. En la ruleta europea existen más formalidades y opciones para apostar, además de que los apostadores tienen la opción de pagar al croupier, la persona que hace que gire el plato principal, para así ordenar que la bolita empiece su recorrido en el plato en un punto en específico. Sumado a esto, hay formalidades que están arraigadas en la ruleta europea, relacionadas con la cultura que es aceptable cuando se juego este juego.

En ella existe también la regla de “La Partage”, la cual implica que después de una cierta cantidad de giros, un jugador puede encerrar su apuesta en “la cárcel”, o sea, en el mismo lugar donde había apostado originalmente, antes de girar desde el 0, para entonces intentar recuperar el dinero perdido.

La ruleta de los Casinos

De manera clásica, se sabe que los casinos en Las Vegas ofrecer, de forma principal, la ruleta americana para sus apostantes. Algunos pocos casinos han empezado a introducir las ruletas europeas también, debido a que tienen una importante demanda entre los apostadores. Si lo que buscas es un juego de ruleta con un estilo europeo, en Las Vegas puedes encontrar las famosas ruletas “single zero”. Es importante conocer las diferencias entre las ruletas europeas y americanas, ya que para tener éxito en los juegos de casino, es ideal ser capaz de apostar en las dos.

Ruleta rápida

La ruleta rápida es una versión que combina las características de una rulet en vivo, con los avisos de apuestas disponibles en una pantalla electrónica, casi siempre táctil. Esta ruleta ha ganado muchos fans en los últimos tiempos debido a su componente tecnológico, además que los apostadores se sienten en un ambiente futurista.

Las apuestas virtuales hacen que los jugadores ahorren grandes cantidades de tiempo a la hora de jugar, permitiendo hasta más de 60 apuestas por hora. Muchos apostadores encuentran que esta opción para apostar es una de las más atractivas y viables, porque parece ser, a primera vista, que ofrecen grandes chances de ganar en ellas.

Sin embargo, cabe resaltar que las probabilidades de hacer una apuesta ganadora en la ruleta rápida son las mismas que en cualquier ruleta, sin importar cuantas veces se haga una apuesta de forma individual.

Por la gran variedad de opciones que ofrece este juego, así como también por su popularidad en los casinos, las ruletas son, hoy en día, uno de los juegos más elegidos para jugar y ganar dinero. Si estás buscando un juego de casino fácil para apostar y que te proporcione horas de diversión, entonces la ruleta online, así como también lo pueden ser las ruletas presenciales, son tu gran opción a elegir. No lo dudes más y accede a una de las tantas páginas web que ofrecen lar ruletas entre su abanico de ofertas para apostar. No es por casualidad que las ruletas son las preferidas de muchos jugadores de casino, así como también por los mismos casinos para tenerlas en sus instalaciones. (I.S.)