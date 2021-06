Diseños para los viajes en avión en la era postCovid (fotos)

La sana distancia podría continuar como secuela de la pandemia por Covid-19.

Ante ese panorama, diseñadores trabajan en replantear cómo serían los viajes en avión en el futuro.

Viajes seguros

La demanda por viajar crece, pero los pasajeros piden que sea seguro y cómodos, ante esto los Crystal Cabin Award, los premios de la industria que reconocen las innovaciones en cabina, estrenaron la categoría "Viajes aéreos limpios y seguros".

Desarrollos en la era postCovid

Se trata de una plataforma para desarrollos destinados a generar confianza en la era postCovid.

Los finalistas del certamen han dejado diseños con recubrimientos antimicrobianos innovadores como la Tecnología ION de Sekisui Kydex, que se puede aplicar a todas las superficies plásticas y sanitarias.

We're delighted to announce that we have been shortlisted for the Crystal Cabin Award 2021 with our concept "Be Safe - Build Trust", introducing digital solutions for a clean and safe cabin that enhance the passenger's personal experience onboard. Stay tuned! #AERQ #CCA2021 pic.twitter.com/DF7574tu0o — AERQ (@AERQ_) May 28, 2021

Las propuestas

Entre las propuestas, está la de Boeing Company, con su varilla de desinfección UV, desarrollada en colaboración con Etihad Airways , Healthe Inc. y FarUV Technologies, esta "varita mágica" portátil elimina virus y bacterias en las superficies de la cabina mediante luz ultravioleta.

Safe and sound? The shortlist for the two new Crystal Cabin Award special categories provides insights into a safe and comfortable future in the skies. https://t.co/TP5qgf8HCD #CCA21 #ReStart #PaxEx pic.twitter.com/G8mgIyapwV — Hamburg Aviation (@HamburgAviation) May 27, 2021

Circulación del aire

La circulación de aire dentro de la cabina de la aeronave es un tema importante de discusión a lo largo de pandemia.

Por ello, Villinger desarrolló el sistema de purificación de aire de cabina CleanAir, que utiliza microelectrodos ionizantes para eliminar patógenos y contaminantes del tamaño de átomos.

We made it! The Crystal Cabin Assoc. announced that Schneller’s TITANXP™ Surface Treatment Program is on the shortlist for this year’s awards. Come check out our antimicrobial solution! Learn more: https://t.co/ofnfGAMQkq pic.twitter.com/8RVMNn8Vew — Schneller LLC (@SchnellerLLC) June 2, 2021

Asientos escalonados

La agencia de diseño británica PriestmanGoode presentó un diseño con distanciamiento en cabina, su concepto Pure Skies para la clase económica y ejecutiva, según el cual la configuración de la cabina y los materiales facilitan el distanciamiento sin sacrificar el factor de carga.

The Chaise Longue Economy Seat Project; a dual-level seat cabin, with each row alternating between on-floor seating, and seats elevated a few meters above ground.

Entered by 21-yr old Alejandro Núñez Vicente, for the Crystal Cabin Awardshttps://t.co/u82GQsABAa pic.twitter.com/W3shn6KIf1 — TJ (@nyabinghidread) May 30, 2021

Otro que es muy curioso son los asientos escalonados, espacio personalizado para el equipaje de mano y mesas plegables “enganchables”, desinfectadas y entregadas directamente al pasajero desde el carrito, son algunas de sus características.