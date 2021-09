Disfruta de más de cien juegos friv online gratuitos

Desde la llegada de la pandemia, muchos de nosotros hemos tenido que permanecer encerrados gran parte de nuestro día a día en nuestras casas, buscando nuevos intereses y hobbys que consigan hacernos pasar un rato divertido en estos tiempos tan difíciles. Afortunadamente, las últimas tecnologías han logrado poner a nuestra disposición todo tipo de entretenimientos: desde series y películas hasta videojuegos online gratuitos.

El mundo de los videojuegos ha experimentado un importante desarrollo durante los últimos años, dando lugar a un sinfín de títulos, la mayoría de los cuales aún son completamente desconocidos por muchos de nosotros. Hoy vamos a darte a conocer una de esas joyas de Internet que es capaz de ofrecerte cientos de horas de entretenimiento: la plataforma de juegos gratuitos en línea friv.

Todo lo que debes saber acerca de la página de videojuegos online gratuitos Friv

Friv se trata de una página web de juegos online gratuitos (muchos de los cuales no requieren de una conexión a Internet especialmente rápida) que podrás disfrutar desde el navegador de tu ordenador, sin necesidad de guardar ningún tipo de archivo en el mismo. Si bien es cierto que tendrás que descargarlos para poder empezar a jugar, no se requiere almacenar ningún archivo en tu computadora.

Los juegos que puedes encontrar en Friv están clasificados siguiendo una amplia variedad de categorías, estando muchos de ellos basados en otros títulos clásicos que consiguen, de esta forma, replicar la experiencia dando lugar a una muy buena alternativa totalmente gratuita. Si has estado jugando a un juego Friv y no te ha gustado, no pasa nada, ya que esta página cuenta, además, con una cantidad inmensa de alternativas entre las que puedes elegir para pasar el rato.

Los mejores videojuegos online gratuitos Friv

A continuación vamos a mostrarte algunos de los videojuegos Friv mejor valorados por los usuarios que puedes encontrar en la página:

Para todos aquellos fans de UNO!, llega 4 Colors

Si en el momento en el que has visto la imagen has pensado en el famoso juego de mesa UNO!, no vas desencaminado. Ofreciendo una opción para jugar contra 3 personas (controladas todas por la Inteligencia Artifical del propio juego), 4Colors se trata de uno de esos juegos friv que consiguen revivir todo un clásico de estrategia, en el que el jugador tendrá que pensar detenidamente cada una de sus jugadas para alzarse con la victoria.

Kiko Adventure, un plataformas de calidad

Kiko Adventure también se ve influenciado por el mítico plataformas Super Mario Bros. En el controlarás a Kiko, quién tendrá que viajar a través de una serie de niveles que irán aumentando en dificultad y que requerirán algo de práctica antes de poder pasarlos. Una de las claves que determinan la dificultad de Kiko Adventure reside en la complejidad de sus controles, lo que seguramente provocará alguna que otra muerte desafortunada.

Devora a tus oponentes en Blocky Snakes

Título multijugador bastante sencillo que, a su vez, resulta muy adictivo. Inspirado en el popular juego online Slither.io, Blocky Snakes nos pondrá en el control de una serpiente pixelada que tendrá que deslizarse en un entorno completamente tridimensional para devorar a todos nuestros enemigos. Pero no debes descuidarte, ya que un paso en falso provocará que una serpiente enemiga te devore a ti también.

Revive la magia de los Tower Defense con Endless Siege

¿Alguien recuerda los títulos Tower Defense? Endless Siege te trae todo lo que necesitas de este género basado en organizar todo un complejo sistema de defensa contra las oleadas de enemigos que vienen a asaltarte. Construye tu fortaleza, mejora tus torretas y arrasa el ejército enemigo en uno de los títulos más sencillos pero adictivos que puedes encontrar en Friv.

Birb Peak: un plataformas que te ayudará a conectar con la naturaleza

¡Marchando otro plataformas! En Birb Peak tendrás que superar los obstáculos que presentan sus diferentes niveles deslizándote con la ayuda de un pajarito. Conforme progresas en este juego, los diferentes escenarios irán incluyendo cada vez más pájaros, de los cuales tendrás que depender si deseas superar la pantalla. Otro de los títulos más exitosos y con más gancho deFriv,Birb Peak se caracteriza por empezar con niveles extremadamente sencillos que van aumentando de forma muy sutil su complejidad.

Estos son algunos de los mejores juegos gratuitos que puedes encontrar dentro de la página web de Friv. Recuerda que, tal y como mencionamos en párrafos anteriores, este portal incluye cientos de alternativas que puedes probar en caso de que nuestras recomendaciones no te hayan resultado especialmente atractivas. Cabe destacar que, al fondo de su página principal, Friv pone a disposición de sus usuarios música, GIFs e imágenes espectaculares para hacer de su visita una experiencia aún más redonda. Si no habías visitado antes esta página web, ¿a qué estás esperando?.- Jesús Fonseca Serrano

