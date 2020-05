¿Dónde ver películas online gratis?

Los estrenos de 2020 no se quedarán atrás porque los cines estén cerrados. La industria cinematográfica sigue trabajando para traerte lo mejor a tu pantalla. Pero lo mejor es que contamos con herramientas útiles para ver peliculas online gratis. Así que si quieres pasar un día agradable, aquí te daremos algunos consejos para hacerlo bien.

Cine en casa: la mejor forma de divertirse

No hay duda de que hoy la actividad más popular de los hogares es ver películas. Antes solo teníamos los fines de semana, pero actualmente podemos disfrutar de ellas cada que queremos. Por supuesto, pagar una suscripción no parece viable pues en este momento lo que más necesitamos es ahorrar. Pero contamos con plataformas que trabajan con esfuerzo para traernos lo mejor del cine sin pagar nada.

Vale mencionar que a diferencia del cine, los sitios de películas en línea ofrecen mucho más variedad y cantidad. Así que no nos tenemos que sentir abrumados por no tener de donde escoger o porque lo que estén transmitiendo en la televisión no nos interese. Sin mencionar que el servicio que se presta es de mucha calidad ya que los videos cuentan con resolución HD.

Ahora bien, lo único incomodo que pudiera ocurrir es que tengas que ver publicidad al iniciar un video o bien en el transcurso de la película; aún peor. Claro, ver uno que otro anuncio no nos quitará nada, el problema es cuando estos resultan agobiantes ya que aparecen cada segundo. Y es que esta es la forma común para monetizar un sitio como eso. Pero si encuentras un proveedor de películas online gratis que no tenga tantos anuncios, podrás divertirte sin parar.

En sitios como cine calidad puedes obtener de un servicio publicidad invasiva. De manera que solo tienes que dedicarte a disfrutar de tus películas favoritas sin tener que pausar cada segundo o que aparezcan ventanas emergentes. Aun así, el servicio sigue siendo gratuito e incluso no tienes que hacer un registro para ver películas en casa.

El mejor sitio para ver películas online

La realidad es que no hay un sitio que pueda categorizarse como el mejor pues en la variedad está el gusto. Esto quiere decir que la plataforma que puede servirte a ti, quizás a otro no le agrade mucho. O bien, no ofrezca lo que estás buscando. Por eso, tener varias opciones es lo mejor para que puedas tener más de done elegir.

Un ejemplo claro de esto es megadede. A diferencia de otros sitios, este si requiere de un registro para poder ingresar a las películas y series. Sin embargo, este proceso es muy sencillo. No se solicitan datos personales muy privados, tampoco tendrás que introducir números de tarjetas de crédito pues el servicio es totalmente gratuito.

Esta plataforma es parecida a una red social. Aquí puedes ver películas pero también clasificarlas y comentarlas. Además, puedes tener amigos que tengan los mismos gustos en géneros. Así como recibir recomendaciones de películas de acuerdo a lo has visto con anterioridad. Este sistema le ha gustado a muchos fanáticos que desean disfrutar de buenas películas mientras se divierten un rato entre amigos.

La mejor compañía para quedarse en casa

Ver películas en casa jamás te defraudará. Puedes crear tu propio cine en casa sin pagar entrada para disfrutar de las mejores películas del momento. En repelis encuentras una gran variedad de opciones para ver mientras comes tus palomitas y tu coca. Así es posible pasar horas y horas frente al computador o celular sin tener que preocuparte por más nada.

Los sitios de películas online ofrecen la oportunidad de ver las mejores películas estrenadas en 2020. No hay que hacer muchos sacrificios, salvo quizás uno que otro anuncio o bien hacer un registro sencillo y gratuito.

Lo mejor de todo es que la calidad de los videos que se suben a plataformas como estas es muy alta. Es así como puedes ver películas HD recién entrenadas en cine. Ahora que es tiempo de quedarse en casa, no pierdas tu tiempo comprando películas en una tienda o pagando por una suscripción mensual.

Las opciones que te hemos facilitado en este post pueden convertirse en tus mejores aliados en este confinamiento. Por supuesto, a los más pequeños de la casa les encantará ver películas todo el día, y a ti no tener que pagar por ellas. (I.S.)