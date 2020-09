El 12 de noviembre llega a México el PS5; este será su precio

MÉXICO.— Este próximo 12 de noviembre será cuando se ponga a la venta el PlayStation 5, según reveló Sony.

De igual modo, México será de los primeros países en los que se ponga a la venta y su precio para el mercado nacional será de 13 mil 999 pesos en su versión regular con lector de discos, mientras que la Digital Edition valdrá 11 mil 499 pesos.

See you in November! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a